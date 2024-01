Trasporto pubblico a Napoli

Bus in corsa colpito da lanci di pietre, i finestrini esplodono: terrore ad Aversa Assaltato un bus dell’Air Campania in viale Europa ad Aversa. Finestrini spaccati da lanci di pietre. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

Nuovo assalto di vandali ai bus del servizio pubblico in Campania. Lanci di pietre contro il pullman in corsa e finestrini esplosi. Tanta paura tra i passeggeri. Questa volta nel mirino dei balordi ci finisce un bus dell'Air Campania in esercizio sulla linea Aversa-Mondragone. L'assalto è avvenuto ieri sera, giovedì 25 gennaio 2024, in viale Europa ad Aversa. Si tratta dell'ennesimo raid contro i mezzi pubblici campani, dopo gli assalti registratisi mercoledì a Napoli contro i bus dell'Anm, bersagliati con una pistola ad aria compressa da un'auto in corsa, come anticipato da Fanpage.it. I due episodi, però, sono completamente slegati tra loro.

A denunciare quanto accaduto ieri sera è il sindacato Usb, con Marco Sansone: "Intorno alle 21.50, si è ripetuto l'attacco vandalico che la USB ha già denunciato nelle sere del 2 novembre, del 4 dicembre e del 6 gennaio scorsi sulla linea Aversa-Mondragone di AIR Campania. Ed anche in questo caso l'autobus è stato oggetto di lancio di pietre ad opera di ignoti.

Mentre Roberto Ascione del Coordinamento Provinciale di Napoli USB Lavoro Privato, afferma: "Per fortuna non ci sono stati feriti, solo tanta paura, oltre ai danni all'autobus, il quale ha riportato la frantumazione di un finestrino laterale. Continuiamo a denunciare, ma il succedersi di questi atti vandalici dovrebbero portare l'AIR Campania a chiedere, così come facciamo noi, maggiori controlli del territorio, soprattutto in alcune zone ed in alcuni orari, nonché a costituirsi parte civile a tutela di lavoratori, passeggeri e mezzi aziendali".

Sulla vicenda interviene anche Ferdinando Russo del Coordinamento Regionale USB Lavoro Privato: "L'episodio di ieri sera ha riportato alla mente gli attacchi subiti dagli autobus ANM nei giorni scorsi con una pistola a piombino – dichiara – In questo caso si è trattato di un sampietrino che avrebbe potuto ferire gravemente i passeggeri o il malcapitato autista, ed è per questo che chiediamo ad AIR Campania di intervenire seriamente a difesa della salute e della sicurezza di lavoratori e cittadini – conclude Russo".

"Abbiamo già espresso ad AIR Campania la necessità di accelerare l'attivazione delle telecamere a bordo dei mezzi – afferma Alessandro Susio, rappresentante sindacale USB – ma come lavoratori vorremmo sentire maggiormente la vicinanza dell'azienda, non solo attraverso comunicati pubblici di solidarietà, ma anche attraverso gesti concreti, come la pretesa che i Comuni interessati ad alcune tratte a rischio si assumano la responsabilità di un maggior presidio del territorio a tutela del personale front line e dei passeggeri – conclude Susio".