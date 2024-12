Bus Anm in fiamme a Capodimonte, danni alle case

video suggerito

A cura di Pierluigi Frattasi

Un bus ANM in fiamme in via nuova San Rocco, altezza parco Soleado. Il pullman si è incendiato mentre era in circolazione. Danni alle case. Per fortuna non ci sono feriti e l'autista è riuscito ad uscire dal bus subito.

Gennari Acampora, capogruppo Pd in consiglio comunale, scrive:

Sono sul posto i vigili del fuoco, prima di tutto per spegnere incendio visto gli scoppi che stanno accadendo interni al bus, con danni di varia natura ad appartamenti e cose e zone limitrofe e poi per capire cause dell'accaduto, insieme ai carabinieri

Mentre Adolfo Vallini, sindacalista Usb aggiunge:

Questa sera in via nuova San Rocco di Napoli un bus dell'ANM è andato a fuoco.In pochi secondi il mezzo è stato completamente avvolto dalle fiamme.Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere l'incendio.In attesa di conoscere le cause alla base di questo ennesimo flambè, non possiamo esimerci dal rappresentare la nostra preoccupazione in merito ai livelli non sempre ottimali di manutenzione dei bus in circolazione sul territorio campano e metropolitano che, in alcuni casi, sono addirittura privi di regolari martelletti frangivetro e della cassetta di primo soccorso.