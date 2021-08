Brucia 500mila metri quadri di bosco nel Salernitano: denunciato un volontario ambientale L’uomo appartiene a un’associazione che si occupa di protezione ambientale: ancora sconosciuti i motivi del gesto. L’incendio appiccato dall’uomo, che è scaturito nel Comune di Caggiano, nella provincia di Salerno, ha assunto proporzioni molto vaste, interessando un’area di 500mila metri quadri.

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

Ha appiccato un incendio di proporzioni molto vaste a Caggiano, cittadina della provincia di Salerno, nonostante fosse un volontario ambientale: l'uomo è stato così denunciato dai carabinieri per incendio doloso. I militari della stazione forestale di Polla, durante controlli mirati proprio alla repressione degli incendi boschivi, sono intervenuti a Caggiano, in località San Francesco, dove era stato segnalato un vasto incendio. Avviate le indagini, i carabinieri hanno accertato che, poco prima che il rogo divampasse, nella zona era stato avvistato un uomo, chiaramente riconoscibile da una divisa grigia, che si aggirava in auto in quei luoghi. Avviate le ricerche del soggetto, i militari dell'Arma sono riusciti ad individuarlo, a bordo dell'auto segnalata, in località Tufariello, nel Comune di Salvitelle: l'uomo indossava, come segnalato, una divisa grigia, appartenente a una nota associazione nazionale di volontariato per l'ambiente.

Alla richiesta dei carabinieri di fornire informazioni circa la sua presenza nei luoghi dell'incendio, l'uomo non ha saputo fornire spiegazioni: i militari hanno così controllato l'automobile, rinvenendo nel bagagliaio diverse taniche di materiale combustibile, nonché, nell'abitacolo, oggetti utili all'accensione del fuoco. Dopo una consultazione con la Procura di Lagonegro, competente sul territorio, i carabinieri hanno denunciato con l'accusa di incendio boschivo e hanno sequestrato gli attrezzi utilizzati per appiccare il rogo, i vestiti indossati dal piromane e il suo telefono cellulare. Vastissima l'area interessata dall'incendio, circa 500mila metri quadri.