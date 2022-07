Brucellosi, allevatori bufale protestano contro l’abbattimento: trattori e bare sfilano sotto la Regione Un centinaio di trattori hanno sfilato sul Lungomare di Napoli, mentre gli allevatori, in corteo anche con una bara, hanno sfilato sotto la sede della Regione Campania.

A cura di Valerio Papadia

Musica funeraria, aria compassata e una bara: questa l'atmosfera al corteo che è andato in scena questa mattina, giovedì 21 luglio, a Napoli. A metterlo in piedi gli allevatori di bufale campani, che protestano contro il piano di abbattimento delle bufale per l'eradicazione della brucellosi. Gli allevatori campani, infatti, denunciano che, in circa 10 anni, sono stati abbattuti circa 100mila capi di bestiame che, invece, dalle analisi effettuate dopo la morte, sono risultati sani e dunque non affetti dalla brucellosi. A causa di questo piano di eradicazione messo in campo dalla Regione Campania, dunque, oltre ai danni arrecati agli animali, ingiustamente abbattuti, in questo periodo di tempo hanno chiuso circa 300 aziende agricole.

Gli allevatori in corteo: una bara e striscioni contro De Luca

Ecco che allora, in segno di protesta, gli allevatori hanno organizzato un corteo, partito da Giugliano e diretto verso Santa Lucia e il Lungomare di Napoli, dove sorge la sede della Regione Campania. Giunti nel capoluogo, gli allevatori hanno sfilato, con musica funeraria suonata da una banda e una bara – simboleggiare la morte delle loro attività – sotto Palazzo Santa Lucia: gli allevatori hanno portato anche una grossa bufala di plastica e uno striscione contro De Luca e l'amministrazione che ha ideato il piano di eradicazione della malattia bufalina. Contemporaneamente, circa un centinaio di trattori hanno sfilato sul Lungomare di Napoli, contribuendo alla protesta, che si è svolta in maniera molto pacifica, senza che si registrassero momenti di tensione.