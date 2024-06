Breve sciame Sismico nella notte ai Campi Flegrei: scosse tra 1.6 e 2.0 a Pozzuoli

video suggerito

A cura di Giuseppe Cozzolino

Bacoli, Miseno e il golfo di Pozzuoli

Breve sciame sismico nella notte nei Campi Flegrei: diverse scosse si sono registrate tra le 4 e le 6 del mattino, sette delle quali di intensità superiore a 1.0 di magnitudo e fino a 2.0 di valore massimo. Sciame sismico che però si è concluso, come spiegato dall'Osservatorio Vesuviano. La più forte si è registrata proprio alle 6.15 del mattino, ed è stata di 2.0: avvertita distintamente dalla popolazione anche perché una delle più superficiali rispetto alle altre, non ha causato danni ma solo il consueto spavento, come ormai avviene ad ogni scossa da parte della popolazione.

Il bradisismo, dunque, continua. Nelle scorse ore, l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha anche comunicato l'installazione di un giroscopio che servirà a monitorare la rotazione del suolo in occasione dei terremoti nei Campi Flegrei, che resta tra i supervulcani più controllati al mondo. Nel frattempo, è arrivata anche l'ufficialità della fine dello sciame sismico di questa notte: "L’Osservatorio Vesuviano ha comunicato a questa amministrazione", ha spiegato il Comune di Pozzuoli in una nota, "la conclusione dello sciame sismico iniziato alle ore 04:08 del 24/06/2024 e costituito in via preliminare da 22 terremoti con magnitudo Md ≥ 0.0 e magnitudo massima Md=2.0 ± 0.3 localizzati nell’area dei Campi Flegrei". Queste nel dettaglio le scosse di maggiore intensità registrate tra le 4.29 e le 6.15 del mattino (l'orario viene espresso in UTC pari a zero, ma in questo periodo, con l'ora solare, in Italia vige il sistema UTC +2, ndr):

Le scosse superiori a 1.0 di magnitudo durante lo sciame sismico di questa notte ai Campi Flegrei