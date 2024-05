video suggerito

Bradisismo ai Campi Flegrei, a giugno esercitazione. Il Prefetto: “Popolazione va aiutata e informata” Oggi vertice sul terremoto coi sindaci di Napoli, Bacoli e Pozzuoli; il prefetto Michele di Bari ha confermato che a giugno ci sarà una esercitazione. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Nico Falco

"Noi dobbiamo accompagnare la popolazione ad affrontare il tema del bradisismo in maniera serena": lo ha detto il prefetto di Napoli, Michele di Bari, al termine di un vertice che ha tenuto oggi, 30 maggio, coi sindaci di Napoli, Pozzuoli e Bacoli e coi responsabili della Protezione Civile regionale e dei Vigili del Fuoco per fare il punto sugli interventi effettuati nell'area dei Campi Flegrei dopo gli sciami sismici dei giorni scorsi.

A giugno esercitazione per il bradisismo ai Campi Flegrei

Parlando coi giornalisti a margine dell'incontro, il Prefetto ha inoltre confermato che una esercitazione "si terrà a breve, nel mese di giugno". Michele di Bari ha ribadito che le vie di fuga "devono essere libere da cantieri ed altro altrimenti non sono vie di fuga". In questa fase dovrà esserci una particolare attenzione per i più deboli, "a partire dai disabili". Al momento, ha aggiunto il prefetto, non c'è una criticità in merito alle forze in campo "perché la Protezione civile, ed intendo tutto il sistema di Protezione civile con le forze dell'ordine, ha un dispositivo abbastanza adeguato".

Terremoti, "Popolazione va aiutata e informata"

Il Prefetto ha sottolineato l'importanza di tenere al corrente la popolazione di quanto le Istituzioni stanno facendo, rispondendo quindi alla fortissima domanda sociale che si è sollevata nei giorni scorsi, in particolare dopo la scossa di magnitudo 4.4, la più alta registrata dalle crisi bradisismiche di 40 anni fa.

"Giorno dopo giorno si deve fare un'attività di informazione e coinvolgimento della popolazione – ha proseguito il prefetto di Bari – facendo sapere tutto ciò che il Governo nazionale sta facendo attraverso i ministri Musumeci e Piantedosi, ma è impegnata, in prima persona, anche la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni".

Il ministro Nello Musumeci ha firmato questa mattina, 30 maggio, lo stato di mobilitazione straordinaria del Servizio nazionale di Protezione Civile per fronteggiare l'emergenza bradisismo; la decisione, ha spiegato, in accoglimento della richiesta del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, "allo scopo di fronteggiare la situazione di criticità che si è determinata nei Campi Flegrei dopo l'evento sismico del 20 maggio scorso, nell'ambito del fenomeno bradisismico in atto".