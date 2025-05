video suggerito

Bottiglie d'acqua minerale lasciate al sole: pericolo per la salute, sequestrate 4mila in un supermercato Il sequestro dell'ingente quantitativo di bottiglie di acqua minerale è stato operato dai carabinieri in un supermercato di Telese Terme, nel Beneventano; il titolare è stato denunciato.

A cura di Valerio Papadia

Una vasta operazione a tutela della salute pubblica quella messa in campo dai carabinieri del Nucleo Forestale di Telese Terme e del personale dell'Asl di Benevento e che ha portato al sequestro di 4mila bottiglie di acqua minerale in un supermercato di Telese Terme. Le confezioni d'acqua, come riscontrato dai militari dell'Arma e dagli ispettori dell'Azienda sanitaria locale, erano in cattivo stato di conservazione, stoccate all'esterno dell'attività commerciale, quindi esposte alle intemperie e, soprattutto, all'azione diretta dei raggi solari.

La normativa vigente dispone precise disposizioni riguardo la conservazione dei prodotti destinati al consumo umano, al fine di garantirne la sicurezza e la salubrità. In particolare, nella fattispecie, l'esposizione prolungata al sole di bottiglie di plastica contenenti liquidi può provocare la contaminazione della bevanda con sostanze contenute nella plastica e provocare rischi per la salute dei consumatori. Pertanto, ai sensi dell'articolo 5 della legge 283 del 1962, il titolare dell'attività commerciale è stato denunciato alla competente Autorità Giudiziaria. Le operazioni dei carabinieri a tutela della salute pubblica proseguiranno anche nei prossimi giorni.