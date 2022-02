Botte e minacce per parcheggiare l’ambulanza al Cardarelli: “Se non ve ne andate ti sparo” I volontari di una associazione di ambulanze private hanno denunciato di essere stati picchiati e minacciati per costringerli a lasciare l’area esterna al Cardarelli.

A cura di Nico Falco

Garantirsi un parcheggio per l'ambulanza accanto all'ospedale Cardarelli significa essere i primi a intercettare i pazienti e i loro parenti e avere quindi un vantaggio su tutte le altre associazioni private. Una sorta di "opzione", che si traduce in un flusso di denaro continuo e costante. Affari che fanno parte del grigio del sistema ambulanze private, protagonista dell'inchiesta "Croce Nera" di Fanpage.it, e che aveva ben afferrato Marco Salvati, titolare di fatto della Croce San Pio, oggi detenuto nell'ambito di una inchiesta su appalti negli ospedali, estorsioni e camorra.

Volontari delle ambulanze aggrediti davanti al Cardarelli: "Andate via o vi spariamo"

E proprio questo giro ci sarebbe dietro le aggressioni che si sarebbero verificate nei giorni scorsi davanti al più grande ospedale del Sud Italia: i volontari della Europe Service, come si legge in una denuncia che Fanpage.it ha potuto visionare, sarebbero stati minacciati e picchiati, e le loro ambulanze danneggiate, per costringerli a lasciare l'area esterna del Cardarelli. Nella denuncia, sporta presso il commissariato di Chiaiano della Polizia di Stato, vengono menzionati diversi episodi, avvenuti tra il 2 e il 3 febbraio scorso e riconducibili sempre allo stesso gruppo di persone.

Il 2 febbraio uno dei volontari sarebbe stato colpito con calci e pugni al viso e, nello stesso tempo, un'ambulanza dell'associazione sarebbe stata danneggiata a colpi di mazzola. Il giorno successivo altri volontari sarebbero stati minacciati. Sempre per lo stesso motivo: costringerli ad allontanarsi dal Cardarelli, "altrimenti vi spariamo in faccia". Il 3 febbraio gli aggressori avrebbero anche mostrato dei coltelli, che avevano tra le mani o nella cintola dei pantaloni.

Appalti negli ospedali e camorra, tra gli arrestati Salvati di Croce San Pio

Ma per ricostruire la storia si deve fare un passo indietro, allo scorso ottobre, quando era esplosa l'inchiesta della Procura di Napoli: erano finite in manette 40 persone, tra loro camorristi ma anche pubblici ufficiali e imprenditori. La Croce San Pio, al centro di numerosi episodi negativi (tra ambulanze senza assicurazione e il polverone causato dalle minacce ai "rivali"), era già in dirittura d'arrivo: come raccontato da Fanpage.it, con la possibilità della revoca delle licenze alle porte, la società era in dismissione e i mezzi erano già stati trasferiti ad una nuova associazione di riserva, nei fatti slegata ma, secondo le indagini della Polizia Locale, sempre legata a Salvati.

Nella denuncia sporta alla Polizia si legge che le vittime avrebbero riconosciuto gli aggressori e sarebbero riconducibili tutti alla E. D. M. Emergency, ovvero la nuova società che avrebbe preso l'eredità della Croce San Pio, e che tra loro ci sarebbero dei parenti stretti di Marco Salvati.

Un caso analogo si era verificato nello scorso agosto, quella volta all'interno dell'ospedale, nel padiglione B, e anche in quel caso erano coinvolti volontari della Europe Service e della ex Croce San Pio. Si erano, in quel caso, denunciati a vicenda, ognuno accusando gli altri di aggressioni. Come allora, a far luce sulla vicenda di pochi giorni fa dovrà essere la magistratura.

Nessuno Tocchi Ippocrate: "Soccorritori hanno paura di andare al lavoro"

Solidarietà agli operatori della Europe Service è stata espressa da Nessuno Tocchi Ippocrate, l'associazione che denuncia le aggressioni ai danni del personale sanitario. "Già diversi dipendenti si sono dovuti refertare in Pronto Soccorso per vere e proprie rappresaglie punitive – scrive l'associazione su Facebook – i soccorritori sono impauriti, non vogliono più andare a lavoro. Le motivazioni di tale ondata di violenza dovrà appurarle la magistratura, molto probabilmente si tratta di concorrenza sleale. Stigmatizziamo con forza questi gesti violenti, speriamo che la magistratura prenda i dovuti provvedimenti".