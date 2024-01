Ambulanze private, l’inchiesta Croce Nera di Fanpage.it a Farwest su Rai3 Lunedì 22 gennaio in onda nella trasmissione di Salvo Sottile l’inchiesta sulla sanità campana, dalle violenze contro il 118 al mondo delle ambulanze private. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Nico Falco

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

L'inchiesta giornalistica "Croce Nera" è uno degli elementi dell'inchiesta che verrà mostrata nella puntata di Farwest, il format di Salvo Sottile, in onda questa sera, lunedì 22 gennaio, alle 21.20 su Rai3: il tema è la sanità campana, dai Pronto Soccorso, dove anche nelle ultime settimane si sono consumate aggressioni ai danni degli operatori sanitari, al mondo delle ambulanze private, quello stesso che era stato al centro dell'inchiesta di Fanpage.it del 2021.

L'inchiesta Croce Nera di Fanpage.it

L'inchiesta di Fanpage.it aveva evidenziato un sostanziale monopolio esercitato dalla "Croce San Pio", associazione erede della "Croce Cangiani", che spadroneggiava all'interno dell'ospedale Cardarelli, l'azienda ospedaliera più grande del Mezzogiorno, imponendosi sulla concorrenza anche con metodi violenti. "Croce nera" era partita da un episodio in particolare: nel novembre 2020 una ambulanza aveva chiesto 500 euro per un trasporto dal Cardarelli ai Quartieri Spagnoli, la somma era stata pagata grazie ad una colletta per aiutare la famiglia e non venne rilasciata alcuna ricevuta.

Arrestato Marco Salvati

Dominus di "Croce San Pio" era Marco Salvati, che verrà arrestato nell'ottobre 2021 e si trova tutt'ora in carcere con l'accusa di concorso esterno in associazione mafiosa: per i magistrati avrebbe pagato una mazzetta al clan Cimmino-Caiazzo del Vomero, ottenendo in cambio sostanzialmente l'appoggio del gruppo criminale che gli avrebbe consentito di imporsi senza problemi sulla concorrenza e di avere, come si legge nell'ordinanza, una posizione "dominante e monopolistica presso gli ospedali collinari del territorio cittadino, scoraggiando i concorrenti".