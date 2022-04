Botte all’infermiere in ospedale: “Avvisato tardi della morte di un parente” Per la terza volta in 3 settimane aggredito il personale sanitario del Maresca: stavolta è stato aggredito un infermiere dal parente di un paziente deceduto.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Immagine di repertorio

Non aveva saputo "immediatamente" della morte di un parente, ed ha così aggredito uno degli infermieri di turno: protagonista della vicenda è un 43enne di Torre del Greco, subito identificato e denunciato per lesioni personali dai carabinieri intervenuti per difendere l'infermerie. L'episodio è accaduto la scorsa notte all'interno dell'ospedale Maresca. Si tratta del terzo episodio nell'ospedale di Torre del Greco nel giro di tre settimane.

L'aggressione al Pronto Soccorso

Tutto è accaduto la scorsa notte: l'uomo si trovava all'interno del Pronto Soccorso dell'ospedale della città dei coralli in attesa di avere notizie riguardo un parente che era stato ricoverato nella struttura. Quando ha saputo che era avvenuto il decesso, ha iniziato a discutere animatamente con il personale sanitario, lamentandosi che non glielo avessero detto repentinamente. A farne le spese è stato un infermiere di turno, che ha incassato diversi "colpi" da parte del 43enne: l'intervento dei carabinieri ha poi evitato il peggio. L'uomo è stato denunciato per lesioni personali nei confronti dell'infermiere dai carabinieri di Torre del Greco.

I precedenti casi sempre al Maresca

Non è la prima volta che all'ospedale Maresca (e in generale, nei nosocomi napoletani) si verificano episodi del genere: è il terzo episodio in tre settimane. sempre nel nosocomio della città dei coralli, erano state danneggiate vetrate di porte e pareti dai parenti di Giovanni Guarino, il giovane ucciso con sette coltellate nei pressi di un luna park di Torre del Greco, appena pochi giorni fa. E qualche settimana prima, una giovane infermiera era stata presa a calci, pugni e perfino a colpi di ombrello da quattro persone, perché a loro avviso il 118 avrebbe respinto l'invio di un'ambulanza per una parente che accusava mal di testa.