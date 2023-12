Borse, scarpe e perfino tv: prodotti falsi pronti ad essere venduti come regali di Natale Un deposito del falso nascosto su via Bologna, nel cuore del Rione Vasto di Napoli: un arresto e una denuncia da parte della Polizia partenopea.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Un deposito del falso nel Rione Vasto di Napoli scoperto dalla Polizia: all'interno c'era di tutto, da televisori a scarpe e borse, tutte rigorosamente "tarocche" e stoccate in attesa di essere vendute, magari a basso costo e proprio come regali di Natale, ad acquirenti più o meno ignari del tutto. Tutto il materiale è stato sequestrato, mentre due persone sono state denunciate dagli agenti dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, che hanno scoperto il deposito quasi per caso.

Mentre pattugliavano il Rione Vasto, immediatamente a ridosso della Stazione Centrale, gli agenti hanno infatti notato un uomo mentre usciva da un edificio di via Bologna, con una grossa busta sulla spalla. L'uomo, alla vista degli agenti, ha provato a rientrare in fretta nell'edificio, ma è stato raggiunto e bloccato dagli agenti di Polizia. A quel punto sono scattati i controlli, anche nel vano di cui aveva disponibilità: e al suo interno gli agenti hanno trovato di tutto. Ben 191 televisori di varie marche, diverse schede madri di televisori, circa 80 mila etichette, 200 borse, 50 sacche porta borsa, 30 scatole di scarpe ed 8mila zip di varie marche. Per nessuno di questi oggetti, l'uomo ha saputo spiegare la provenienza.

Alla fine delle operazioni, l'uomo è stato arrestato per introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi: si tratta di un 48enne senegalesi. Poco dopo, è arrivato sul posto anche un suo connazionale di 58 anni il quale ha "reclamato" la proprietà di una parte delle merce contraffatta: a quel punto, la Polizia ha voluto vederci chiaro ed è risultato anche che l'uomo non avesse rispettato un precedente decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Napoli. Il 58enne è stato così denunciato sia per questo sia per ricettazione.