Borgo dei Borghi 2024, Montesano sulla Marcellana è il quinto borgo più bello d’Italia

A cura di Giuseppe Cozzolino

Montesano sulla Marcellana è il quinto borgo più bello d'Italia: nella classifica finale del programma "Il borgo dei borghi", spin-off della trasmissione Kilimingiario in onda su Rai3 e condotta da Camila Raznovich, il borgo cilentano ha chiuso al quinto posto, ed in paese la notizia è stata accolta con quasi più entusiasmo di una vittoria. Nel borgo, gemellato da tempo con la cittadina argentina di Mercedes, in provincia di Buenos Aires, il risultato ha infatti riempito d'orgoglio tutti.

Il sindaco Giuseppe Rinaldi ha commentato così il risultato ottenuto nella trasmissione:

In apertura trasmissione la bravissima conduttrice Camila Raznovich ha detto “Vi presento stasera i magnifici venti Borghi più belli di Italia”. Già in quel momento avevamo vinto.

Poi la classifica, i video e pian piano la scalata fino all’inimmaginabile quinta posizione… cioè siamo tra i cinque paesi più belli di Italia di borgo dei borghi 2024.

Risultato ottimo, eccellente, straordinario.

Risultato frutto di tanto impegno, passione, orgoglio, unità territoriale! Grazie a chi di voi ha votato ogni giorno, siete stati fantastici. Da oggi ci crederemo ancora di più perché ne vale la pena.

Ad aggiudicarsi il titolo di Borgo più bello d'Italia è stato il comune di Peccioli, in provincia di Pisa (Toscana), seguito sul podio da Badolato (Catanzano, Calabria) e da Grazie (Mantova, Lombardia). Quarto posto invece per Isola del Liri (Frosinone, Lazio), prima dell'exploit di Montesano sulla Marcellana che raggiungendo il 5° posto "migliora" il piazzamento ottenuto lo scorso anno da Cetara, anch'esso borgo del Cilento, che raggiunse il 18° posto. Al momento, nessun borgo campano ha mai vinto il titolo di borgo più bello d'Italia: gli unici a salire sul podio furono Castellabbate e Conca dei Marini, entrambi terzi rispettivamente nel 2016 e nel 2017 ed anche loro cilentani.