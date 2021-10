Bonus Terme 2021 in Campania, le strutture possono registrarsi da oggi sulla piattaforma Invitalia Il Bonus Terme, che sarà possibile richiedere dall’8 novembre, è un incentivo finalizzato a sostenere l’acquisto di servizi termali presso gli stabilimenti accreditati. Il bonus coprirà fino al 100% del servizio acquistato, fino a un valore massimo di 200 euro. Ne potranno fare richiesta tutti i maggiorenni residenti in Italia. Ecco quando arriverà la lista delle strutture termali aderenti.

A cura di Federica Grieco

Da lunedì 8 novembre 2021, sarà possibile richiedere il Bonus Terme, rivolgendosi direttamente agli istituti termali accreditati. Previsto dal decreto attuativo del Ministero dello sviluppo economico del 1° luglio 2021, questo incentivo è finalizzato a sostenere l'acquisto di servizi termali presso gli stabilimenti accreditati. Lo stanziamento complessivo previsto è pari a 53 milioni di euro.

Un incentivo utile non soltanto per tutti coloro che vogliono approfittare per godere di un momento di relax e benessere, ma anche per chi ha necessità di sottoporsi a cure. Sono note infatti le proprietà terapeutiche delle acque termali sia rispetto alle patologie del sistema osteoarticolare (artrosi, colonna vertebrale, mialgie, tendinopatie), sia nella cura dei postumi di fratture che nelle patologie croniche respiratorie.

Si tratta di un'occasione per i cittadini campani, visto che la regione conta numerose strutture termali, molte delle quali situate nell'area flegrea, zona vulcanica, oltre che nella provincia di Salerno. Ma come funziona? E chi può farne richiesta?

Il Bonus Terme coprirà fino al 100% del servizio termale acquistato, fino a un valore massimo di 200 euro. La prenotazione, che sarà valida per 60 giorni a partire dalla sua emissione, dovrà essere effettuata presso lo stabilimento termale scelto. Nel caso in cui si scelga un servizio con un prezzo superiore, il cittadino dovrà farsi carico della parte eccedente del costo.

Possono farne richiesta tutti i cittadini maggiorenni residenti in Italia e, per ciascuno di essi, sarà possibile usufruire di un solo bonus. Non cedibile a terzi, il Bonus Terme non costituisce reddito imponibile e non dipende dall'Isee (indicatore della situazione economica equivalente).

La lista delle strutture termali accreditate verrà pubblicata sul sito di Invitalia. Intanto, dalle 12 di oggi, 28 ottobre, sarà possibile, per le strutture che vogliono aderire all'iniziativa, inoltrare la propria candidatura sullo stesso sito di Invitalia. Non appena sarà disponibile, sul sito di Fanpage.it sarà possibile consultare la lista con tutte le strutture termali accreditate in Campania.