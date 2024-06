video suggerito

Bonus Campi Flegrei fino a 900 euro, come averlo e chi può chiederlo dopo aver lasciato casa Per gli sfollati dei Campi Flegrei l'ospitalità in hotel scade il 30 giugno. Si può chiedere un contributo per la sistemazione autonoma da 400 a 900 euro al mese a famiglia. Come fare domanda: requisiti, durata e dove scaricare il modulo.

A cura di Pierluigi Frattasi

Scade il 30 giugno prossimo l'ospitalità in albergo per i cittadini sfollati dei Campi Flegrei, che abitano negli edifici dichiarati inagibili dopo lo sciame sismico del 20 maggio scorso, con il terremoto di magnitudo 4.4, il più forte dagli anni '80. Sono circa un migliaio le famiglie sgomberate al momento. Alcuni, come detto, hanno accettato di essere trasferiti in hotel, a spese della Regione Campania, in base ad una Convenzione con Federalberghi. Altri, invece, non hanno accettato la sistemazione in albergo, preferendo utilizzare seconde case o trovare ricovero da parenti e amici.

I Comuni interessati (Pozzuoli in primis, ma anche Bacoli e Napoli) hanno chiesto, intanto, una proroga alla Regione al 15 luglio. Tempo utile per completare le procedure necessarie e per consentire un periodo di tempo maggiore per coloro che dovranno trovare una sistemazione autonoma.

Tuttavia, per molti sfollati che hanno ancora la casa inagibile, una volta scaduti i termini dell'ospitalità alberghiera, si porrà il problema di cosa fare dopo, quando saranno costretti a lasciare gli hotel.

Per tutte queste persone, è previsto un contributo di aiuto a carico della Regione Campania, che può arrivare fino a 900 euro al mese. Ma come funziona, quanto dura e chi può averlo?

Come funziona il bonus alla sistemazione autonoma nel Decreto Campi Flegrei

Il contributo per l’autonoma sistemazione è previsto dall'articolo 5 del nuovo Decreto Legge Campi Flegrei, approvato dal Consiglio dei Ministri, lunedì 24 giugno 2024, ed in corso di pubblicazione. Al momento è circolata una bozza, che Fanpage.it ha potuto visionare. Si tratta del secondo decreto per i Campi Flegrei, dopo quello dello scorso ottobre che ha istituito il rischio bradisismico.

La regione Campania, come prevede il comma 1 dell'articolo5 del decreto, avvalendosi dei Comuni di Pozzuoli, di Bacoli e di Napoli, può assegnare il “contributo per l’autonoma sistemazione” ai nuclei familiari la cui abitazione principale sia stata sgomberata per inagibilità in esecuzione di provvedimenti adottati, entro la data di entrata in vigore del decreto, delle competenti autorità in conseguenza dell’evento sismico del 20 maggio 2024.

Budget di 5 milioni dal Governo

A disposizione il Governo Meloni ha messo circa 5,4 milioni di euro e nello specifico, 1,8 milioni per l'anno 2024 e 3,6 milioni per il 2025. I fondi sono prelevati dal Fondo per le emergenze nazionale.

È stato stimato, sulla base dei dati delle verifiche di agibilità sugli immobili fatte dalla Protezione Civile, che potrebbero essere coinvolti da questa misura circa mille famiglie.

A chi spetta il contributo fino a 900 euro: i requisiti per richiedere l'aiuto

Per ottenere il bonus bisogna essere proprietari residenti o inquilini di un immobile che abbia ricevuto ordinanza di sgombero o di dichiarazione di inagibilità.

Importo e durata del bonus per gli sfollati

Il contributo mensile è determinato in base alla composizione del nucleo familiare come di seguito specificato:

400 euro per nucleo monofamiliare;

500 euro per nucleo formato da 2 persone;

700 euro per nucleo formato da 3 persone;

800 euro per nucleo formato da 4 persone;

900 euro per nucleo formato da 5 o più persone;

200 euro aggiuntivi per ogni componente over 65 o con disabilità riconosciuta superiore al 67%;

Il contributo è erogato a decorrere dalla data indicata nel provvedimento di sgombero dell'immobile e fino a che “si siano realizzate le condizioni per il rientro nell'abitazione, o le esigenze abitative siano state soddisfatte in modo stabile”.

In ogni caso i contributi non possono essere erogati oltre il 31 dicembre 2025 e, comunque, non spettano qualora l’esigenza abitativa sia stata temporaneamente soddisfatta a titolo gratuito da una pubblica amministrazione.

Dalla data di erogazione dei contributi, cessa l’erogazione di altre forme di supporto temporaneo a favore dei soggetti beneficiari eventualmente concesse con oneri a carico delle amministrazioni competenti, anche se rimborsate dallo Stato.

Dove scaricare il modulo per richiedere il bonus Campi Flegrei

I Comuni, come Pozzuoli il più colpito, hanno già pubblicato sui siti istituzionali, il modulo per richiedere il rimborso. Il contributo sarà erogato mensilmente tramite bonifico bancario. Non sarà richiesta documentazione ai fini della rendicontazione, ma il Comune di Pozzuoli ha stipulato una convenzione con la Guardia di Finanza che farà i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni.

Il modulo, una volta compilato, va inviato:

in formato elettronico all’indirizzo info@pec2.comune.pozzuoli.na.it

in formato cartaceo al Protocollo del Comune di Pozzuoli in Via Tito Livio n.4.