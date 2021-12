Bonus bollette 2022 a Napoli: come ottenere fino a 400 euro a famiglia dal Comune La Giunta comunale ha deliberato il “Bonus Utenze”: da gennaio 2022, le famiglie bisognose potranno ricevere fino a 400 euro dal Comune per pagare le bollette.

A cura di Valerio Papadia

Il Comune di Napoli ha deliberato il "Bonus Utenze", vale a dire un incentivo per le famiglie bisognose della città, che potranno così ricevere, da gennaio 2022, un aiuto economico per pagare le bollette domestiche. Le famiglia napoletano meno abbienti potranno così ricevere un aiuto concreto dal Comune, tramite un contributo che può variare dai 150 ai 400 euro mensili.

Chi può usufruirne e come fare domanda

Per fare domanda per il "Bonus Utenze" del Comune di Napoli per il 2022 bisognerà esseri residenti in città, essere in possesso del titolo dell'immobile nel quale si abita (proprietà, fitto o altro titolo) e avere un ISEE inferiore ai 7mila euro all'anno. Le richieste per il bonus vanno presentate esclusivamente online, accedendo con le proprie credenziali SPID oppure tramite i Caf accreditati. Una volta idonee, le famiglie riceveranno un accredito sul proprio conto corrente, come detto, tra i 150 e i 400 euro mensili.

Grande soddisfazione per l'iniziativa è stata espressa dall'assessore al Welfare Luca Trapanese: "È un misura concreta, diretta alle fasce più deboli. Avevo promesso di utilizzare tutti i fondi disponibili in breve tempo, e, a soli tre mesi dal mio insediamento, posso confermare di aver distribuito alle fasce più deboli della città oltre 18 milioni di euro. Con il varo del ‘Bonus Utenze' abbiamo voluto garantire alle famiglie che si trovano in particolare stato di difficoltà, un aiuto per il pagamento delle utenze domestiche".

Previsti 8,5 milioni di euro per il "Bonus Utenze"

L'assessore Trapanese conclude: "Distribuiremo agli aventi diritto oltre 8,5 milioni di euro, una misura che sarà erogata inoltre molto rapidamente; gli aventi diritto riceveranno direttamente sul proprio conto corrente un importo tra i 150 e i 400 euro. Per partecipare è necessario essere residenti nella città di Napoli, indicare l’immobile per cui si ha titolo di occupazione (proprietà, fitto o altro titolo) ed avere un ISEE non superiore ai 7000 euro".