Bombola di gas esplosa a Casoria: è morto Salif Lancone, il 53enne rimasto ferito L’uomo è deceduto nella serata di ieri, giovedì 21 settembre, all’ospedale Cardarelli di Napoli. Lo scorso 17 settembre una bombola di gas era esplosa nel suo appartamento a Casoria.

A cura di Valerio Papadia

Non ce l'ha fatta Salif Lancone, il 53enne originario del Burkina Faso che, lo scorso 17 settembre, era rimasto gravemente ferito nell'esplosione di una bombola di gas nel suo appartamento a Casoria: l'uomo è purtroppo deceduto nella serata di ieri, giovedì 21 settembre, all'ospedale Cardarelli di Napoli, dove era stato ricoverato subito dopo il tragico evento. Le ustioni riportate nello scoppio della bombola e le complicazioni sopraggiunte proprio a causa delle ferite si sono rivelate fatali per il 53enne.

L'esplosione in cui ha perso la vita Salif Lancone si è verificata, come detto, lo scorso 17 settembre. In un appartamento al piano terra di un condominio al civico numero 46 di via Padre Ludovico da Casoria, per cause ancora in corso di accertamento, una bombola di gas è improvvisamente esplosa. Il 53enne del Burkina Faso, che viveva in quell'appartamento, è apparso subito grave: trasportato al Centro Grandi Ustionati del Cardarelli, è morto dopo quattro giorni di agonia.

Quanto accaduto ha causato gravi danni strutturali all'edificio in cui si è verificata l'esplosione: l'appartamento in cui viveva il 53enne è stato dichiarato inagibile, così come l'intera verticale della palazzina: in totale sono state temporaneamente sgomberate quattro famiglie.