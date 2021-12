Bomba esplode nella notte davanti una sala scommesse a Giugliano in Campania Bomba all’esterno di un’agenzia di scommesse a Varcaturo: danni alla vetrata esterna, non ci sono feriti. Indagano i carabinieri: ipotesi minacce per il racket.

A cura di Giuseppe Cozzolino

immagine di repertorio

Una bomba è esplosa questa notte a Giugliano in Campania, davanti ad una sala scommesse. Non si registrano feriti, ma solo tanta paura da parte dei residenti, svegliati nel cuore della notte dalla violenta esplosione. Sul fatto stanno indagano i carabinieri della compagnia di Giugliano: nessuna pista è al momento esclusa, compresa quella della criminalità organizzata. L'esplosione è avvenuta in zona Varcaturo, in via Madonna del Pantano, all'altezza del civico 72 dove si trova un'agenzia di scommesse.

L'ordigno è deflagrato attorno alle due: i danni più consistenti riguardano la vetrata esterna della sala scommesse. Non ci sono feriti visto che a quell'ora le strade erano praticamente deserte. La pista più probabile potrebbe essere proprio quella della criminalità organizzata: ci sarebbero state già denunce in passato, proprio in zona, di alcuni tentativi di estorsione e con richieste di denaro anche consistenti. Gli inquirenti tuttavia non hanno confermato questa ipotesi, sebbene tutto lasci credere che si indaghi proprio in questa direzione.