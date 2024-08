video suggerito

Bomba esplode nella notte contro una pizzeria a Pozzuoli: distrutta la porta, danni anche all’interno La deflagrazione questa notte nel quartiere di Monteruscello. Indagini in corso per chiarire la dinamica di quanto accaduto affidate ai carabinieri. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

Un'esplosione ha squarciato il silenzio della notte di Monteruscello, quartiere residenziale e periferico di Pozzuoli, in provincia di Napoli: una bomba, infatti, è esplosa davanti a una pizzeria in via Giovanni Verga. La deflagrazione dell'ordigno ha distrutto la porta d'ingresso dell'attività commerciali e ha danneggiato anche i locali interni; non si registrano, per fortuna, feriti, vista l'ora tarda in cui si è verificata l'esplosione. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Monteruscello, che hanno avviato le indagini per chiarire la precisa dinamica di quanto accaduto e per individuare la matrice dell'esplosione.