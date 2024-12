Bomba contro la pescheria Cento Cento, nota su TikTok. Il titolare: “Ho fatto tanti sacrifici, fa male”

video suggerito

A cura di Valerio Papadia

Paura nella notta appena trascorsa a Pollena Trocchia, nella provincia di Napoli: una bomba è esplosa all'esterno della pescheria Cento Cento, nota su TikTok, dove vanta circa 90mila follower e oltre un milione di like. La deflagrazione dell'ordigno, che è stata distintamente avvertita dal vicinato, ha provocato danni alla saracinesca, alla tettoia e all'insegna dell'esercizio commerciale; nella pescheria, che sorge in corso Garibaldi, sono intervenuti i carabinieri della tenenza di Cercola, che hanno avviato le indagini per chiarire dinamica e matrice dell'attentato dinamitardo.

Questa mattina, il titolare della pescheria ha pubblicato un video sull'account TikTok dell'attività commerciale per esprimere, a caldo, le proprie sensazioni. "Questo è materiale – ha detto il pescivendolo, mostrando i danni che la bomba ha provocato all'ingresso della pescheria – e si può ricomprare. L'importante è che non si sia fatto male nessuno. Fa male vedere così i tanti sacrifici fatti. Sto male, sono mortificato, ma riprenderemo a lavorare come prima".

Sui social tanta solidarietà per la pescheria

Tanti i commenti solidali al video, molti dei quali propongono di dare un aiuto e un sostegno concreto alla pescheria, organizzando una colletta oppure recandosi presso l'esercizio commerciale a comprare i prodotti messi in vendita. "Esprimo la mia massima e piena solidarietà ai gestori della pescheria per questo vile atto intimidatorio" il commento del deputato Francesco Emilio Borrelli, che chiede alle autorità di individuare al più presto i responsabili.

