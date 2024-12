Bomba carta davanti un noleggio auto nel Napoletano: danni all’ingresso

video suggerito

Una bomba carta è esplosa questa notta nei pressi di un noleggio auto a Brusciano, nel napoletano: carabinieri sul posto per i rilievi, ma nessuna pista è finora esclusa, compresa quella del racket. L'episodio è avvenuto in via Mariano Semmola: l'esplosione ha causato danni all'ingresso, ma nessun ferito. La deflagrazione è avvenuta attorno all'una e venti di notte, spaventando anche i residenti in zona.

Dopo l'esplosione, sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Brusciano e del Nucleo radiomole di Castello di Cisterna, che stanno effettuando i rilievi e ascoltando testimonianze. Si cercano anche eventuali immagini degli impianti di videosorveglianza che possano aver ripreso qualcosa di utile per le indagini. Nessuna pista, come detto, al momento è esclusa dai militari dell'Arma, che stanno cercando di chiarire l'esatta dinamica del fatto e soprattutto la matrice dell'attentato dinamitardo. Al vaglio anche il tipo di bomba carta utilizzata per la deflagrazione, per capire se si sia trattato di un ordigno artigianale e di che tipo.