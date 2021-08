Bomba ad Afragola, pochi secondi per l’innesco, poi l’esplosione: il video Le telecamere di videosorveglianza poste in via Pio La Torre hanno ripreso i momenti dell’esplosione della bomba carta deflagrata nella notte tra il 9 e il 10 agosto. Nel video si vedono due individui in scooter che arrivano sul posto: uno di loro piazza la bomba, fa partire l’innesco e poi si allontana a piedi, prima della grande esplosione.

A cura di Valerio Papadia

Bastano pochi secondi per innescare una bomba carta e provocare danni ingenti: è questo il quadro allarmante che emerge dal video che riprende gli istanti precedenti e successivi all'esplosione che si è verificata nella notte tra lo scorso 9 e 10 agosto in via Pio La Torre ad Afragola, nella provincia di Napoli. Le telecamere di videosorveglianza poste in strada hanno ripreso tutta la scena: i due attentatori arrivano a bordo di uno scooter e uno di loro, sceso dalla sella, si avvicina al portone designato per la deflagrazione e, in pochi secondi, innesca la bomba. Mentre il complice si è già dileguato a bordo dello scooter, quello che ha posizionato la bomba si allontana velocemente a piedi, poco prima che si verifichi l'esplosione. Un ragazzo che, in primo piano, parla al cellulare in sella alla sua bicicletta, si defila in fretta, mentre due uomini, udita la grossa esplosione, scendono in strada per vedere cosa sia accaduto.

I danni provocati dall’esplosione

La bomba è deflagrata, come detto, in via Pio La Torre, a pochi passi dal luogo in cui, fino a poco tempo fa, sorgeva il commissariato locale della Polizia di Stato e dove ora ci sono un panificio e la sede territoriale di Confesercenti. Anche se non sono ancora stati quantificati, l'esplosione ha arrecato ingenti danni agli esercizi commerciali che si sono trovati nel raggio della bomba. Sulla vicenda indagano le forze dell'ordine: non si esclude che l'ordigno possa essere stato posizionato per intimidire qualcuno degli esercenti e costringerlo a pagare il pizzo; non è la prima volta, infatti, che ad Afragola una bomba esplode all'esterno di un negozio per questioni legate al racket.