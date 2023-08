Bolletta della luce da 21mila euro, a rischio chiusura la Coop che sfamava i poveri durante il Covid

Una bolletta della luce da oltre 21 mila euro per il solo mese di luglio 2023. E la Coop Sociale "Il Poggio" di Poggioreale, che aiutava a sfamare le famiglie bisognose durante il periodo della pandemia del Covid19, adesso rischia di chiudere. A denunciarlo è il consigliere comunale Sergio D'Angelo, patròn del Consorzio Gesco, al quale il Poggio fa riferimento: "Il Poggio è a rischio chiusura. Un punto di riferimento per un territorio difficile, che dà lavoro a 27 ragazze e ragazzi che confidavano di aver trovato un lavoro stabile, rischia seriamente di chiudere per il caro energia".

Sulle barricate gli abitanti del quartiere, che difendono il lavoro della cooperativa sociale. "Il Poggio – racconta Carmine Meloro, del comitato di quartiere Poggioreale – È una struttura di coesione sociale è culinaria e una struttura ricettiva fa anche ristorazione e pizzeria con prodotti a km 0 e local. Ci hanno aiutato nel periodo covid a sfamare famiglie bisognose. Oggi rischia la chiusura per la bolletta Enel. Non si può permettere una cosa del genere".

Il Poggio è un caso esemplare. A fronte di consumi medi di poco più di 60mila euro l’anno prima dell’esplosione del conflitto, abbiamo assistito a un’escalation culminata in una bolletta di circa 17mila euro a giugno e questa di 21mila euro a luglio. Non sono costi sostenibili per un’impresa sociale come la nostra. Non sono costi scaricabili sulla clientela perché non potremmo certo passare da un costo medio di un pasto completo che oggi si attesta intorno ai 15 euro a chiederne 45. Il consiglio dei ministri riunitosi ieri sembra aver escluso la proroga delle misure finalizzate al contrasto del caro energia, ma in quale paese vivono i nostri ministri? Si rende conto, questo governo, che invece di inseguire la follia di una guerra che non potrà concludersi con la sconfitta di uno dei due contendenti, bisognerebbe invece dare finalmente la parola alla diplomazia? E nel frattempo tassino sul serio quegli extraprofitti che stanno arricchendo i pochi soliti noti. Questo paese è a un passo dall’esplosione.