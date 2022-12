Boato e fiamme, brucia un’auto a Melito: colonna di denso fumo nero sulla città Un forte boato attorno alle 17, poi le fiamme: esplode un’auto a Melito di Napoli. Una colonna di denso fumo nero sui cieli della città.

L’automobile in fiamme a Melito di Napoli. Foto / Facebook Melito Futura

Un'automobile è andata in fiamme a Melito di Napoli: tanta paura per i residenti, anche per l'enorme colonna di fumo nero che improvvisamente si è alzata nel cielo della cittadina dell'hinterland di Napoli, ma nessun ferito. Mistero sulle cause che hanno portato all'improvviso scoppio dell'incendio: sul posto le forze dell'ordine per cercare di chiarire le cause della vicenda ed accertare eventuali responsabilità.

Tutto è accaduto attorno alle 17 di oggi pomeriggio, lunedì 12 dicembre, quando un forte boato ha spaventato i residenti: in pochi istanti, una enorme colonna di fumo nero si è innalzata nel cielo di Melito di Napoli, con una forte puzza di bruciato. Subito il tam-tam in Rete ha fatto pensare all'ennesimo caso di attentato di stampo criminale nei confronti di qualche attività commerciale, ma al momento l'ipotesi più probabile è che l'autovettura andata letteralmente in fumo sia esplosa per cause accidentali. Ma solo i rilievi delle forze dell'ordine potranno dare risposte certe in merito.

Forte il via vai di sirene dei vigili del fuoco e di forze dell'ordine dalla zona per tutto il pomeriggio subito dopo l'esplosione: molti residenti hanno chiuso precauzionalmente porte e finestre per evitare che la puzza del fumo entrasse in casa. Diverse le segnalazione in Rete e alle forze dell'ordine: non si registrano feriti o intossicati: la situazione è tornata normale in serata, con lo spegnimento delle fiamme e il termine dei rilievi da parte delle forze dell'ordine.