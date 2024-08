video suggerito

Boato a Torre del Greco, Maserati da 100mila euro distrutta da un incendio L'automobile, una Grecale Trofeo, era parcheggiata lungo il corso Garibaldi; non si esclude la pista dolosa, acquisite le immagini della videosorveglianza.

A cura di Nico Falco

Una Maserati Grecale Trofeo, dal valore di circa 100mila euro, è stata completamente distrutta dalle fiamme in un incendio divampato a Torre del Greco, in provincia di Napoli, nella notte tra il 7 e l'8 agosto; l'automobile appartiene ad un imprenditore del settore ristorazione, che ha dichiarato di non avere ricevuto minacce. Sull'accaduto indagano i carabinieri, intervenuti insieme ai Vigili del Fuoco per gli accertamenti del caso.

La vettura era parcheggiata lungo il corso Garibaldi, all'altezza del civico 50, a ridosso del porto della cittadina vesuviana. La richiesta di intervento ai centralini del 115 è arrivata intorno alle 2 del mattino: un forte boato che ha svegliato di soprassalto i residenti, poi le lingue di fuoco che si spingevano verso le abitazioni al primo piano dell'edificio. Quando i pompieri hanno raggiunto la strada la Maserati era già completamente avvolta dalle fiamme, a fuoco anche due cassonetti per la raccolta dei rifiuti che si trovavano accanto.

Dopo aver domato l'incendio e bonificato l'area, i Vigili del Fuoco hanno effettuato i primi rilievi. Non sarebbero stati trovati elementi utili a stabilire l'origine del rogo ma al momento non si esclude l'ipotesi dolosa; il boato che molti residenti hanno sentito potrebbe essere riconducibile ad un ordigno, ma anche ad una esplosione causata dalle fiamme. I militari hanno recuperato le registrazioni di alcuni impianti di videosorveglianza della zona. Il proprietario dell'automobile è stato ascoltato dai militari nel corso delle indagini; avrebbe riferito di non avere avuto minacce né richieste estorsive.