Bmw da 110mila euro rubata nel Casertano, l’auto ritrovata dai carabinieri in un capannone

L’automobile da 110mila euro ritrovata dai carabinieri

Una BMW X4 M Competition fiammante, prezzo di listino a partire da 114mila euro. Era sparita un paio di giorni fa da Maddaloni, in provincia di Caserta, era stata nascosta in attesa di trovare un nuovo acquirente; sarebbe probabilmente stata portata all'estero, se i carabinieri non fossero arrivati in tempo: i militari l'hanno trovata in un capannone di San Felice a Cancello, a una quindicina di chilometri di distanza.

Le indagini per il recupero del veicolo erano state avviate lo scorso 17 settembre, quando il proprietario si era presentato dai carabinieri di Maddaloni per sporgere denuncia di furto della sua Bmw. Un'auto di lusso, di certo non facilmente piazzabile sul mercato nero dei ricambi, e troppo appariscente per tentare di rivenderla con un "pezzotto", modificando il numero del telaio artigianalmente. Probabile che si fosse trattato di un furto su commissione, con l'intenzione di caricare la vettura su un camion e di portarla all'estero, chissà dove.

Le ricerche erano state estese anche in campo internazionale, sia per la tipologia di auto rubata sia perché il veicolo aveva targhe straniere. Nel corso delle indagini si è rivelato fondamentale l'antifurto satellitare della Bmw: il segnale gps ha guidato i carabinieri fino a un capannone di San Felice a Cancello, all'interno del quale è stata rinvenuta la vettura. Il proprietario della struttura, un 31enne residente nella zona, è stato denunciato in stato di libertà per ricettazione. L'automobile è stata sottoposta a sequestro penale, verrà nei prossimi giorni sottoposta agli accertamenti del caso prima di venire restituita al proprietario.