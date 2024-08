video suggerito

Bloccati i lavori per rifare le strade a Posillipo, troppo caldo sui cantieri ad agosto I cantieri in via Petrarca e via Orazio aperti l’11 luglio e bloccati nello stesso giorno dopo l’ordinanza regionale che vieta di lavorare nelle ore più calde della giornata. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

9 CONDIVISIONI condividi chiudi

Sospesi i lavori per rifare le strade di Posillipo: "Troppo caldo ad agosto". I cantieri per rifare via Petrarca e via Orazio erano stati aperti l'11 luglio scorso. Tempo previsto per completare le opere: circa 2 mesi. I lavori si sarebbero dovuti tenere di giorno, senza la chiusura della strada, garantendo il passaggio dei veicoli su una corsia di 3,5 metri di larghezza. Ma, per accelerare i tempi, era stata prevista anche la possibilità di lavorare di notte. Nello stesso giorno, però, l'11 luglio, è arrivata anche l'ordinanza del Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, che ha disposto il "divieto di lavoro nei settori in condizione di esposizione prolungata al sole dalle 12,30 alle 16,00 nelle aree in cui la mappa di rischio indicata segnala il rischio alto".

I lavori bloccati dopo l'ordinanza di De Luca

Limitazioni impreviste, che hanno dettato la necessità di una riprogrammazione degli interventi. Non essendo quindi più garantita la continuità delle lavorazioni, necessaria anche per limitare i disagi alla cittadinanza, l'avvio delle attività di ripavimentazione è stato sospeso a data da destinarsi. Probabilmente si ripartirà a settembre. Sui cantieri ci sarà anche la sorveglianza della Polizia locale, Unità Operativa Chiaia. I lavori, al momento, riguardano il rifacimento del capostrada.

I cantieri per rifare le strade di Posillipo

Per procedere alle opere è stato istituito il senso unico alternato in via Francesco Petrarca, nel tratto compreso tra via Nevio e via Orazio, e in via Orazio, nel tratto compreso tra via Petrarca e via Mergellina. I lavori rientrano nell'ambito del "Grande progetto Collina di Posillipo", per l'importo di oltre 31,5 milioni di euro. Gli assi stradali di Posillipo saranno interessati, nei prossimi due anni, da una serie di lavori di manutenzione e riqualificazione. Si interverrà su via Manzoni, via Posillipo, viale Virgilio, via Boccaccio, via Tito Lucrezio Caro, via Petrarca e via Orazio. La conclusione è prevista entro il primo semestre 2026.