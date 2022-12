Bloccata nel traffico in crisi respiratoria, Daria ringrazia i poliziotti: “Mi avete salvato la vita” Gli agenti del commissariato di Sorrento (Napoli) hanno salvato una ragazza che, in presa a una grave crisi respiratoria, era rimasta bloccata nel traffico.

A cura di Nico Falco

Sempre meno aria nei polmoni, e quel traffico che faceva sembrare l'ospedale lontano mille chilometri. Un incubo che avrebbe avuto probabilmente risvolti drammatici, se a risolvere la situazione non ci avesse pensato una pattuglia della Polizia di Stato: gli agenti hanno scortato la vettura al Pronto Soccorso, dove la ragazza, in preda a una grave crisi respiratoria, è stata affidata ai sanitari. È successo a Sorrento, in provincia di Napoli, la giovane ha poi voluto ringraziare i poliziotti che, a conti fatti, le hanno salvato la vita.

A raccontare l'episodio è la Questura di Napoli, che sui propri account social pubblica anche lo scatto che ritrae la ragazza insieme all'equipaggio che si è rivelato provvidenziale. La storia risale a giovedì scorso, quando Daria è stata colta da una forte crisi respiratoria. I genitori hanno cercato di portarla al Pronto Soccorso, ma si sono trovati bloccati nel traffico. E nemmeno era possibile far arrivare in tempi brevi un'ambulanza: il mezzo di soccorso avrebbe trovato le stesse difficoltà. Così il padre e la madre hanno chiesto aiuto alla Polizia. La Centrale Operativa ha diffuso la nota sulla famiglia in difficoltà, raccolta dalla pattuglia del commissariato di Sorrento.

Individuato il punto in cui l'auto era bloccata, gli agenti lo hanno rapidamente raggiunto e hanno scortato la vettura fino all'ospedale, dove il personale sanitario, allertato dalla Centrale Operativa, era già pronto per le manovre di rianimazione. Ieri la ragazza è andata in commissariato a salutare i due poliziotti, Attilio e Francesco, e ha lasciato un messaggio per loro: "In occasione dell'evento che stava cambiando negativamente e per sempre la mia vita voglio ringraziare gli angeli in divisa del commissariato di Sorrento che, con il loro velocissimo intervento, hanno salvato la mia vita rendendo per me questo Natale ancora più speciale".