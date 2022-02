Blitz antidroga al Piano Napoli di Boscoreale, carabinieri arrestano 10 persone Blitz dei carabinieri al “Piano Napoli” di Boscoreale: arrestate 10 persone, indagate a vario titolo per il traffico di stupefacenti.

A cura di Nico Falco

Dieci persone sono state arrestate questa mattina nel complesso di palazzine popolari del "Piano Napoli" di Boscoreale, in provincia di Napoli. L'operazione, in esecuzione di una misura cautelare personale e reale emessa dal gip su richiesta della Procura di Torre Annunziata, è stata eseguita dai carabinieri della stazione di Boscoreale.

Gli arrestati sono indagati a vario titolo per reati di detenzione e spaccio di stupefacenti, commessi tra le palazzine popolari; per 7 persone è stato disposto il carcere, 2 sono stati sottoposti agli arresti domiciliari e un indagato è destinatario del divieto di dimora in regione Campania.

Nel corso delle indagini i militari hanno ricostruito il sistema droga del "Piano Napoli", documentando le cessioni di stupefacente e l'organizzazione dello spaccio e ricostruendo composizioni e gerarchie dei gruppi attivi. Via Settembrini, hanno appurato gli investigatori, era diventata la meta di consumatori provenienti non solo da Boscoreale ma anche da altre province.

Blitz antidroga al Piano Napoli, 10 arresti

Le indagini sono state avviate nel dicembre 2020 e sono andate avanti fino al marzo 2021. Con pedinamenti e servizi di appostamento i carabinieri hanno documentato oltre 100 episodi di spaccio; una delle persone raggiunte dal provvedimento eseguito oggi era già finita in manette in flagranza e, a più riprese, erano stati sequestrati circa 400 grammi di marijuana, 20 di hashish e 5 di cocaina.

Nell'operazione di oggi è stato sequestrato anche un circolo ricreativo, privo di autorizzazioni, che secondo gli inquirenti era diventato uno dei principali punti dove i clienti ordinavano e ricevevano gli stupefacenti.