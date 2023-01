Blitz nella piazza di spaccio a Caivano, in un palazzo abbandonato armi e droga In uno stabile di Caivano (Napoli) trovati due pistole e oltre mezzo chilo di cocaina; nella stessa strada in passato bloccate per spaccio di droga 6 persone.

A cura di Nico Falco

Oltre mezzo chilo di cocaina e due pistole sono state trovate dai carabinieri in via Cairoli, nel centro di Caivano, in provincia di Napoli. Le armi e la droga erano in una cassetta metallica in un palazzo abbandonato; è verosimile che lo stabile venisse usato come base per una piazza di spaccio nelle immediate vicinanze.

I militari hanno scoperto il nascondiglio nell'ambito di un servizio finalizzato al contrasto al narcotraffico. Nel dettaglio, sono finiti sotto sequestro 555 grammi di cocaina, una dose di hashish e materiale vario per il confezionamento in dosi; particolare, quest'ultimo, che fa ritenere che il nascondiglio venisse usato come deposito. Nella stessa cassetta c'erano poi anche le due pistole: una calibro 38 carica con matricola abrasa e 34 cartucce e una calibro 7,65 che da accertamenti è risultata provento di furto. Le armi, sequestrate, saranno sottoposte ad accertamenti dattiloscopici e balistici per verificare l'eventuale utilizzo in fatti di sangue.

Blitz nella piazza di spaccio a Caivano, trovate armi e droga

La strada è per gli investigatori uno dei punti caldi del narcotraffico della zona, già oggetto di diversi interventi in passato. Nel 2016 gli agenti di Afragola della Polizia di Stato avevano arrestato tre spacciatori, osservati mentre prendevano accorti coi clienti e andavano a recuperare la cocaina da vendere. Un anno dopo, nel 2017, in una operazione condotta dai poliziotti dello stesso commissariato, erano finite in manette altre tre persone: in quel caso gli spacciatori, dopo aver incassato il denaro, lanciavano le bustine di cocaine dall'appartamento del primo piano dove si trovava un quarto complice, che era stato sottoposto a fermo di polizia.