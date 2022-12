Blitz in pizzerie, ristoranti e pescherie a Napoli: sequestrati 4000 chili di alimenti pericolosi Operazione congiunta dei carabinieri del Nas, degli agenti della Polizia Municipale e del personale dell’Asl Napoli 1 Centro: elevate multe per un totale di 109.400 euro.

A cura di Valerio Papadia

Imponente operazione congiunta dei carabinieri del Nas (Nucleo antisofisticazione e sanità), degli agenti della Polizia Municipale e del personale dell'Asl Napoli 1 Centro a salvaguardia della salute dei cittadini. I controlli, partiti alle prime ore di questa mattina, giovedì 15 dicembre, hanno riguardato ristoranti, bar, pizzerie, pescherie e altri esercizi commerciali in diverse zone della città: al termine, sono stati sequestrati 4mila chili di alimenti di vario genere, considerati pericolosi, mentre sono state elevate multe per un totale di 109.400 euro.

La maggior parte dei controlli si è svolta nella zona di via Sopramuro e nelle aree limitrofe, vicino Porta Nolana, non molto lontano dalla Stazione Centrale: oltre all'ingente quantitativo di cibo sequestrato, l'operazione ha portato alla chiusura di 7 esercizi commerciali (1 pescheria, 4 minimarket, 1 ristorante, 1 ortofrutta).

"Ancora una volta un grande impegno profuso nell’interesse della salute di cittadini e turisti, al fine di garantire il rispetto di tutte le norme vigenti. L’azione sinergica e i risultati ottenuti dimostrano una capacità organizzativa importante e una visione comune su questioni di primissima importanza. L’attività di ispezione proseguirà nei prossimi giorni in altre aree della città, perché è proprio grazie a questa attività che abbiamo modo di eliminare dal mercato alimenti potenzialmente pericolosi per la salute e far valere le leggi sulla sicurezza alimentare a tutela dei cittadini. Un’azione, non dimentichiamolo, che tutela anche i tantissimi esercenti che rispettano le regole e che sono vittime di una concorrenza sleale" ha dichiarato Ciro Verdoliva, direttore generale dell'Asl Napoli 1 Centro.