Blitz della Finanza nella Provincia di Avellino: indagati 3 funzionari e 2 imprenditori

Blitz della Guardia di Finanza negli uffici della Provincia di Avellino: alle prime luci dell'alba, le Fiamme Gialle hanno perquisito gli uffici e i domicili degli indagati, nell'ambito di una vasta operazione sull'affidamento di lavori pubblici. Nel mirino, tre funzionari della Provincia di Avellino e due imprenditori locali, tutti indagati al momento per corruzione. Le operazioni si sono svolte anche nelle sedi delle società coinvolte, con l'ausilio e il supporto dei cashdog, i cani addestrati a fiutare le banconote, e di quattro consulenti informati che dovranno occuparsi delle copie forensi e delle analisi che saranno effettuate sui dispositivi informatici sottoposti sotto sequestro.

Le indagini sono coordinate dalla Procura della Repubblica di Avellino e dal Nucleo Operativo della Guardia di Finanza irpina: l'obiettivo, spiegano le Fiamme Gialle, è quello di contrastare la corruzione e consentire "un lecito, trasparente ed efficiente utilizzo dei fondi pubblici sia nazionali che europei, utile alla crescita produttiva e occupazionale del territorio nazionale". Massimo riserbo da parte degli inquirenti sui nomi coinvolti nell'inchiesta.