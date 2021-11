Blitz dei Nas all’Ospedale del Mare, controlli sulle misure anti Covid Blitz ieri mattina dei carabinieri del Nas all’Ospedale del mare di Ponticelli. Controlli sui percorsi Covid, sui tamponi e sugli accessi del pubblico.

A cura di Antonio Musella

Gli uomini del NAS di Napoli si sono presentati ieri mattina nell'ospedale del mare di Ponticelli per eseguire una serie di controlli sul Pronto Soccorso e su altri reparti della struttura. I militari, accompagnati dal direttore sanitario Giuseppe Vitiello, hanno ispezionato attentamente la struttura. A quanto apprende Fanpage.it al centro dei controlli ci sarebbero state le misure anti Covid all'interno del nosocomio.

Controlli sui percorsi dei pazienti Covid e non Covid, controlli sui tamponi effettuati ai pazienti in ingresso per stabilire o mano la loro positività al virus. Anche l'area del pre triage è stata oggetto di accurate verifiche e i militari si sono soffermati sulle modalità di accesso all'ospedale con riferimento al contingentamento degli ingressi, per appurare il rispetto delle misure anti contagio anche per quanto riguarda l'accesso alla struttura da parte degli utenti. Le forze dell'ordine hanno poi proseguito l'ispezione presso la direzione dell'ospedale. L'ispezione farebbe parte di un più ampio quadro di controlli che non si limiteranno all'Ospedale del Mare ma che nei prossimi giorni verranno estesi anche agli altri ospedali e alle altre strutture sanitarie napoletane.

Il blitz di questa mattina arriva nell'ennesima fase tormentata per la struttura ospedaliera costata circa 400 milioni di euro, tra carenza di organico ormai cronica e alcuni disservizi, l'ospedale attraversa un lungo periodo difficile. Proprio due giorni fa c'era stato il presidio dell'USB che denunciava le carenze della struttura, nata per essere il fiore all'occhiello della sanità campana.