Multati tassisti abusivi all’Aeroporto di Capodichino, sequestrati taxi irregolari Su 50 persone controllate, una su 5 aveva precedenti di Polizia. Sequestrati taxi abusivi e sanzionati ambulanti e procacciatori di clienti irregolari. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Stop tassisti abusivi all'Aeroporto di Capodichino. Il blitz delle forze dell'ordine è scattato ieri mattina, mercoledì 27 marzo 2024, ed ha visto impegnati gli agenti del Commissariato Secondigliano, della Polizia di Frontiera Aerea di Napoli – Capodichino, i carabinieri del Nucleo Operativo Stella e personale della Polizia Municipale – Unità Operativa Aeroporto e dell’Unità Operativa Polizia Turistica. Nel mirino i tassisti abusivi, i conducenti di Ncc irregolari, ma anche gli ambulanti illegali. I controlli sono scattati dopo le denunce presentate dai tassisti regolari, a seguito di una violenta aggressione che hanno subito dagli abusivi.

Uno su 5 aveva precedenti di polizia

Nel corso dell’attività per contrastare il fenomeno del trasporto pubblico abusivo sono state identificate 50 persone, di cui 11 con precedenti di polizia, controllati 40 veicoli, di cui uno sottoposto a sequestro amministrativo ed uno a fermo amministrativo, e contestate 8 violazioni del Codice della Strada a diversi tassisti e conducenti NCC per mancata revisione periodica, per veicolo adibito abusivamente all’esercizio dell’attività di NCC (noleggio con conducente), per prelievo di clienti fuori dal Comune che ha rilasciato la licenza, prelievo di clienti fuori dall’area prevista e per non aver rilasciato la ricevuta di pagamento. Gli stessi sono stati, altresì, segnalati all’Ufficio Trasporto Pubblico non di linea del Comune di Napoli. Infine, gli operatori hanno sanzionato un venditore ambulante e gli hanno, inoltre, notificato un ordine di allontanamento.

Nello specifico, i controlli hanno consentito l’individuazione di un tassista abusivo al quale è stata sospesa la patente di guida e sequestrato il veicolo e di un soggetto che aveva adibito ad NCC (noleggio con conducente) un veicolo non destinato a tale uso. Anche in questo caso il veicolo è stato sospeso dalla circolazione. Il personale della Unità Operativa Aeroportuale ha inoltre elevato 5 verbali a tassisti regolari con segnalazioni al competente Ufficio Corso Pubblico per il mancato rilascio della ricevuta tariffa predeterminata, due sanzioni per il prelievo fuori dai posteggi autorizzati in Aeroporto, una per non avere con se il titolo abilitativo alla guida professionale, una per il prelievo di clienti fuori comune di rilascio Licenza. Inoltre la Polizia Locale ha individuato due venditori ambulanti abusivi ai quali è stata sequestrata la merce.

In Prefettura l'incontro con i sindacati dei tassisti regolari

In Prefettura a Napoli ieri sono stati convocati i sindacati UGL, URITAXI-UTI, Fast Confsal e Orsa. Nell'incontro sono stati sottoposti "i problemi dilaganti riguardo all'abusivismo agli scali, sollecitando la presenza agli scali Porto, Beverello, Stazione Centrale ed in particolare Aeroporto, dove si e verificata il 18 marzo un'aggressione a dei colleghi di servizio presso lo scalo. La Prefettura ha assicurato che la questione sarà portata all'attenzione dei componenti della commissione ordine pubblico e saranno garantiti più controlli e più sicurezza per gli operatori e l'utenza".