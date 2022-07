Blitz al Parco Verde di Caivano, pregiudicato tenta la fuga sui tetti Due arresti nel Parco Verde di Caivano: trovata piantagione di marijuana in un’abitazione, durante i controlli pregiudicato tenta la fuga sui tetti.

A cura di Nico Falco

Quando i carabinieri hanno bussato alla sua porta, ha tentato l'unica strada possibile: è rapidamente salito sui tetti e, passando da un edificio all'altro, si è liberato della droga. La fuga si è conclusa poco dopo, sul cornicione, quando si è accorto che anche il palazzo era circondato. In manette Umberto Di Micco, 54enne di Caivano (Napoli): i militari hanno recuperato gli stupefacenti, 17 dosi di cocaina, e nel suo appartamento hanno trovato materiale per il confezionamento.

L'arresto durante un "alto impatto" tra i palazzoni del Parco Verde. Durante i controlli i carabinieri hanno raggiunto anche l'abitazione di Di Micco, dove l'uomo era sottoposto ai domiciliari. Dopo il tentativo di fuga, nell'appartamento sono stati rinvenuti, oltre al materiale per le dosi, anche 2 telefoni cellulari e 550 euro in contanti, tutto finito sotto sequestro; il 54enne dovrà rispondere di evasione dai domiciliari e di detenzione di droga ai fini di spaccio.

Nel corso del servizio straordinario i militari hanno presidiato con posti di blocco e perquisizioni sia il Parco Verde sia il vicino rione Iacp e identificato decine di persone; rinvenuta, in strada, una busta con 66 grammi di cocaina già divisa in dosi ed un'area di 1.500 euro, adibita a discarica abusiva, è stata sequestrata in via Cinquevie, a pochi passi dal campo nomadi. Tra le abitazioni controllate quella di Aniello Morlando, pregiudicato 39enne di Caivano, circondata da un sistema di telecamere. I carabinieri hanno rinvenuto una piccola piantagione di marijuana, con 6 piante alte circa un metro e mezzo, coltivate nel giardino; trovati anche due panetti di hashish, 426 dosi di eroina e 14 grammi di cocaina, oltre a 389 euro in contanti e materiale per il confezionamento. L'uomo è stato tratto in arresto e trasferito in carcere in attesa di giudizio.