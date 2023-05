Blatte e cibo scaduto dal 2015: arrivano i carabinieri in un bar pasticceria di Pomigliano Blatte, sporcizia e perfino cibo scaduto dal 2015: arrivano i carabinieri del Nas in un bar pasticceria di Pomigliano d’Arco, nel Napoletano.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Immagine di repertorio

Blatte, sporcizia e perfino alimenti scaduti dal 2015 che venivano ancora venduti agli ignari clienti: è la scoperta che i militari della Stazione Carabinieri Forestale di Marigliano hanno scoperto all'interno di un bar pasticceria di Pomigliano d'Arco, nella provincia di Napoli. Contando anche altre irregolarità di di vario tipo, il titolare è stato multato per 7mila euro, mentre i prodotti scaduti venivano sequestrati e distrutti: chiuso, invece, il laboratorio pasticceria fin quando non saranno risolti i problemi legati alla scarsa igiene riscontrati all'interno.

I carabinieri, durante una normale ispezione nel bar pasticceria hanno infatti trovato di tutto: un quintale di alimenti in parte senza tracciabilità ma soprattutto scaduto dal 2015 ma nonostante ciò ancora venduto regolarmente. Ma non solo: contenitori di olii esausti provenienti dall'attività di pasticceria lasciati senza stoccaggio nel laboratorio, nonché blatte morte sul pavimento e di moscerini nei contenitori dei savoiardi.

A quel punto sono arrivati anche tecnici sanitari e personale dell'Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 Sud, del distretto di Pomigliano d'Arco, per completare i controlli. Il laboratorio di pasticceria è stato chiuso e rimarrà tale fino a quando non verrà eseguita una accurata pulizia del locale, che sarà oggetto anche di una verifica da parte del personale sanitario, che solo allora daranno il via libera alla riapertura. Complessivamente, al proprietario sono state irrogati settemila euro di multe varie, mentre tutto il quintale di alimenti sequestrati è stato distrutto dalle forze dell'ordine.