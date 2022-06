Blackout ad Amalfi durante la processione di Sant’Andrea, auto al buio investe turista americana La donna è stata investita in piazza Flavio Gioia. L’investitore si è scusato, dicendo di non averla vista a causa della scarsa illuminazione pubblica.

Blackout ad Amalfi durante la processione di Sant'Andrea, protettore della città. Il corteo tornato per le vie del centro dopo il Covid è stato illuminato solo dai led dei cellulari. Diversi guasti si sono verificati sulla linea di media tensione, probabilmente legato anche ai maggiori usi energetici per l'alta presenza di turisti in costiera, in particolare dei condizionatori. Sono rimasti senza luce dalle ore 21,30 circa diversi comuni, oltre ad Amalfi, anche Atrani, Ravello, Minori, Maiori e Tramonti. Qui, il blackout stamattina ha di fatto bloccato l'avvio della produzione casearia. Ad Amalfi, in piazza Flavio Gioia, al buio, una turista americana è stata investita da un'auto.

Ad Amalfi al buio turista americana investita da auto

La donna 36enne, originaria della Pennsylvania, ma residente a Milano, è stata investita mentre attraversava la strada ed è caduta a terra. Alla guida del mezzo c'era un giovane residente, che ha dichiarato di non essersi accorto della presenza della donna perché la luce artificiale era insufficiente. La turista è stata soccorsa da un'ambulanza del 118 e non ha riportato gravi conseguenze. La donna è stata poi trasportata all'ospedale Ruggi d'Aragona di Salerno, perché nel presidio ospedaliero di Castiglione gli strumenti di radiologia erano fuori uso, a causa del blackout.

Riparati i guasti nella notte

I tecnici e gli operai di E-Distribuzione hanno lavorato tutta la notte per riparare i guasti. Sono stati utilizzati cavi-attrezzo per bypassare le linee elettriche sotterranee danneggiate. I cavi esterni sono stati installati a Pogerola, frazione alta di Amalfi e nel comune di Scala. In questo modo è stato possibile ripristinare gradualmente l'energia elettrica, alleviando i disagi per i cittadini e i turisti che alloggiano nelle strutture alberghiere. Dalle 7,30 di stamattina la maggior parte dei guasti è stata riparata o superata. Ieri, un altro blackout ha interessato la zona tra i Colli Aminei e via Nicolardi a Napoli.