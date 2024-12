video suggerito

Black out elettrico oggi tra Secondigliano e San Pietro a Patierno: in centinaia senza luce Dalla mattinata di oggi, centinaia di persone che vivono nell'area Nord di Napoli sono senza corrente elettrica a causa di un guasto a Secondigliano. Molti i disagi, in vista anche del cenone dell'ultimo giorno dell'anno.

A cura di Valerio Papadia

Sono centinaia le persone, nell'area Nord di Napoli, che da questa mattina sono senza corrente elettrica. A causa di un guasto a Secondigliano, infatti, nel quartiere, ma anche a San Pietro a Patierno e a Capodichino, in tantissimi sono senza luce a partire dalle ore 9.30 di oggi, lunedì 30 dicembre. Una condizione che sta mettendo a dura prova la pazienza dei cittadini, che sono preoccupati anche per i rifornimenti di cibo stipati nei frigoriferi in vista delle cene in programma per festeggiare, domani sera, l'ultimo giorno dell'anno. Al momento, infatti, non sono stati comunicati né i motivi del gusto, né tantomeno i tempi di ripristino della corrente elettrica.

Soltanto qualche giorno fa, invece, è stata la zona Ovest di Napoli a essere sprovvista della corrente elettrica. In quella occasione, però, a causare il disservizio fu un incendio, con conseguente esplosione, occorso alla centralina di via Terracina a Fuorigrotta. Per oltre 24 ore, centinaia di famiglie del quartiere, ma anche di quelli limitrofi come Pianura e Soccavo, sono rimasti senza luce,