Bimbo rischia di annegare in mare a Sorrento: salvato dal bagnino Il sindaco di Sorrento, Massimo Coppola, ha poi voluto pubblicamente ringraziare il bagnino per il salvataggio.

A cura di Valerio Papadia

Sono stati soltanto i riflessi di Gioacchino Fiorentino, bagnino di Sorrento, perla dell'omonima costiera nella provincia di Napoli, a salvare la vita a un bambino che rischiava di annegare in mare. Il bagnino, infatti, richiamato dalle urla disperate della mamma del piccolo, che era in difficoltà e non riusciva più fare ritorno a riva, si è tuffato prontamente in mare e ha salvato il bimbo, riportandolo sulla spiaggia sano e salvo.

Il lavoro di Gioacchino e il suo gesto sono stati lodati dal sindaco di Sorrento, Massimo Coppola, che sui social ha voluto lodare pubblicamente l'operato del bagnino. Condividendo su Facebook una foto proprio di Gioacchino Fiorentino, il sindaco Coppola ha scritto:

Volevo pubblicamente ringraziare Gioacchino Fiorentino, bagnino di Sorrento che ieri sera ha salvato la vita ad un bambino tuffandosi in mare. A richiamarlo le improvvise urla della madre disperata perché il figlio non riusciva più a tornare a riva. Solo grazie alla prontezza di Gioacchino si è riusciti ad evitare il peggio e dopo averlo recuperato lo ha portato a riva sano e salvo. A Gioacchino e a tutti i bagnini della città va il mio più sincero grazie per il loro lavoro di coraggio e attenzione teso alla sicurezza dei bagnanti e di chi arriva sulle nostre coste