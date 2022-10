Bimbo di 8 mesi affetto da patologie e positivo a Covid: è ricoverato in gravi condizioni Un bambino di 8 mesi, già affetto da gravi patologie e positivo al Covid è stato colpito da una crisi respiratoria: è in gravissime condizioni al Santobono.

Un bambino di soli 8 mesi è ricoverato all'Ospedale Santobono di Napoli, dopo una crisi respiratoria. Il piccolo è in condizioni gravi: è arrivato al nosocomio partenopeo dopo essere stato trasferito dall'ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino, dove era stato inizialmente ricoverato. I medici non sciolgono la prognosi, e le sue condizioni sono ancora considerate gravissime, visto che il piccolo che ha anche patologie pregresse ed è risultato positivo a Covid-19 già all'arrivo nell'ospedale irpino, oltre ad essere stato colpito da una crisi respiratoria prima e da un arresto cardiaco dopo.

La vicenda è iniziata proprio nell'Avellinese: il piccolo è arrivato all'ospedale San Giuseppe Moscati del capoluogo irpino da Montoro, dove vive con la famiglia: a causa di una broncodisplasia grave da cui è affetto fin dalla nascita avvenuta prematura, era stato ricoverato nel reparto di pediatria per una crisi respiratoria, ed è anche risultato positivo a Covid. Dopo un iniziale miglioramento, le sue condizioni sono peggiorate ed è stato colpito da un arresto cardiaco: dopo un delicato intervento che ha visto l'impegno di medici del reparto di pediatria e di rianimazione, una volta che le sue condizioni si erano stabilizzate, per il piccolo è stato deciso il trasferimento all'ospedale Santobono di Napoli a bordo di una eliambulanza partita alle 17.30 dal campo Coni di Avellino. Arrivato a Napoli, è stato portato in rianimazione dove si trova ancora oggi: le sue condizioni rimangono gravissime, e i medici dell'ospedale partenopeo lo stanno tenendo sotto stretta osservazione e non hanno ancora sciolto la prognosi.