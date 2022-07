Bimbo di 8 anni rischia di annegare a Ischia: il bagnino si tuffa in mare e lo salva È accaduto su una spiaggia di Forio d’Ischia, sull’isola del Golfo di Napoli: una volta raggiunta la spiaggia, il bimbo è stato aiutato da due medici che erano lì presenti.

A cura di Valerio Papadia

Una storia a lieto fine quella che arriva dall'isola di Ischia, dove un bambino di otto anni ha rischiato di annegare, ma è stato salvato grazie al provvidenziale intervento del bagnino, che si è tuffato in mare e lo ha riportato in spiaggia. La vicenda è occorsa a Forio d'Ischia, sulla spiaggia della Chiaia, ed è stata raccontata sui social dalla pagina "Dillo Tu – L'informazione oltre l'isola di Ischia", che ha pubblicato anche alcune foto del salvataggio. Stando a quanto si apprende, il bimbo di otto anni si è tuffato in mare con una maschera subacquea: improvvisamente, forse dopo aver ingerito un po' d'acqua, è andato in difficoltà. Alla scena ha assistito il bagnino della spiaggia, Rosario, che tutti conoscono con il soprannome di "Coccolino", che non ci ha pensato due volte e si è tuffato in mare per salvare il bimbo.

Il bagnino è così riuscito a riportare il bambino sulla spiaggia, dove due medici che erano lì presenti gli hanno praticato tutte le manovre utili a fargli riprendere una respirazione regolare. A pericolo scampato, il bimbo di otto anni è stato poi affidato ai sanitari del 118, nel frattempo giunti sulla spiaggia, che lo hanno trasportato all'ospedale dell'isola, il Rizzoli, per sottoporlo ad ulteriori accertamenti e scongiurare complicazioni di ogni sorta. Sono tante, purtroppo, ogni estate, le tragedie che occorrono in mare, ma per fortuna la vicenda del piccolo di otto anni che arriva da Ischia si è conclusa con un lieto fine.