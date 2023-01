Bimbo di 8 anni investito mentre attraversa sulle strisce finisce in ospedale a Salerno Il bambino investito sul Lungomare Tafuri, all’ingresso del parcheggio di Foce Irno. Trasportato all’Ospedale Ruggi d’Aragona. Ferito lievemente.

A cura di Pierluigi Frattasi

Un bimbo di circa 8 anni è stato investito da un'auto a Salerno, mentre attraversava sulle strisce sul Lungomare Tafuri. L'incidente stradale è avvenuto nella tarda serata di venerdì, 6 gennaio 2023, giorno dell'Epifania, nella zona all'ingresso del parcheggio di Foce Irno.

Sulla vicenda indagano gli agenti della Polizia Locale di Salerno. Ancora da chiarire la dinamica dell'accaduto. Secondo le prime ricostruzioni, il bimbo era arrivato a Salerno con la famiglia per ammirare le Luci d'artista e stava attraversando sulle strisce pedonali assieme alla madre, quando sarebbe stato investito da un'auto proveniente dalla zona orientale.

Il bimbo trasportato in ospedale

Immediati i soccorsi. Sul posto è subito arrivata l'ambulanza della Croce Bianca che ha trasportato il bambino presso l'ospedale Ruggi D'Aragona. Qui gli sono state prestate le cure mediche necessarie e sono stati effettuati i controlli sanitari. Secondo le prime informazioni, il bimbo avrebbe riportato solo traumi lievi. Ma è sottoposto a costante monitoraggio.

A fine gennaio scatta il limite di velocità

Intanto, il Comune di Salerno ha annunciato che entro la fine di gennaio sarà attivata la “zona 30” sul Lungomare, che prevede l'abbassamento del limite di velocità a 30 chilometri orari. Il dispositivo entrerà in vigore non appena conclusa l'istruttoria amministrativa. Il provvedimento si è reso necessario a causa del gran numero di incidenti stradali che si verificano, purtroppo, sul Lungomare Tafuri, tra le strade più pericolose della città. Lo scorso agosto, sempre nella zona del Lungomare, una donna di 59 anni è morta a seguito di un incidente stradale, dopo essere stata investita da un'auto in corsa.