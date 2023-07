Bimbo di 5 mesi ha una grave malformazione: operato al Policlinico di Napoli, avrà una vita normale Il piccolo è stato operato al Policlinico Federico II: dalla nascita soffriva di una grave malformazione, l’estrofia vescicale.

A cura di Valerio Papadia

Ha solo 5 mesi Luigi eppure, sin dalla nascita, ha sofferto a causa di una grave malformazione, l'estrofia vescicale, che colpisce un neonato ogni 30mila. Grazie però ai medici del Policlinico Federico II di Napoli, che l'hanno operato, il piccolo Luigi potrà ora condurre una vita normale: l'intervento è perfettamente riuscito e, dopo 35 giorni passati in reparto, durante i quali è diventato la mascotte del reparto di Chirurgia Pediatrica, Luigi è tornato a casa.

Ma che cos'è l'estrofia vescicale, la malformazione della quale era affetto il piccolo Luigi? Si tratta di un difetto di chiusura della parete addominale inferiore, che coinvolge anche le ossa del bacino. A prendersi cura del bimbo di 5 mesi e ad operarlo è stata l'equipe del professor Ciro Esposito, direttore della Chirurgia Pediatrica dell’AOU Federico II.

"L’intervento è durato oltre 8 ore ed è consistito in una ricostruzione della parete vescicale, un reimpianto degli ureteri, una ricostruzione della parete addominale, una ricostruzione di parte dell’apparato genitale ed un’osteotomia delle ossa pubiche, vale a dire un riallineamento delle ossa per fornire adeguato spazio alla vescica. Sono interventi estremamente complessi, e proprio per questo, abbiamo costituito in Italia un team di chirurghi pediatri esperti che, grazie ad una costante collaborazione, operano nelle diverse città italiane" ha spiegato il dottor Esposito.