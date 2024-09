video suggerito

Bimbo di 3 anni investito mentre attraversa la strada col papà. Il motociclista scappato dopo l’incidente Il bimbo stava attraversando la strada in via Miliscola assieme al papà. Travolto da uno scooter. Il conducente è fuggito. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

A Pozzuoli investito un bimbo di 3 anni. Stava attraversando sulle strisce pedonali assieme al suo papà. Il conducente a bordo dello scooter che lo ha travolto non si è fermato per prestare soccorso, ma è fuggito via. Sul posto è arrivata subito l'ambulanza del 118. Il piccolo è stato prima trasportato all'ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli, quindi trasferito all'Ospedale pediatrico Santobono di Napoli, per le cure mediche del caso. Non sarebbe in pericolo di vita.

L'incidente stradale è avvenuto ieri sera a Pozzuoli, attorno alle 21,30, in via Miliscola. Sulla vicenda indagano i carabinieri della stazione di Pozzuoli. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Secondo le prime ricostruzioni, lo scooter avrebbe investito il bambino di 3 anni che stava attraversando la strada sulle strisce pedonali insieme al proprio papà. La persona a bordo dello scooter non si è fermata per prestare soccorso proseguendo la sua marcia.

Il piccolo è stato prima trasferito nell’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli per poi essere trasferito nell’ospedale pediatrico Santobono di Napoli dove è tuttora ricoverato in prognosi riservata ma non in pericolo di vita. Indagini in corso da parte dei carabinieri che stanno ricostruendo l’evento.