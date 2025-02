video suggerito

Bimbo di 22 mesi ingoia un campanellino, salvato dai medici a Salerno Il neonato aveva un campanellino di 4 centimetri bloccato nella gola; è stato anestetizzato e l’oggetto è stato rimosso. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Nico Falco

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Ha rischiato molto, ma per fortuna non avrà conseguenze, il neonato di appena 22 mesi arrivato al Pronto Soccorso dell'ospedale Ruggi di Salerno con la gola parzialmente ostruita: aveva ingoiato un campanellino, l'oggetto è stato rimosso nella saletta operatoria senza arrecare danni alle vie aeree. Il direttore generale del Ruggi, Vincenzo D'Amato, complimentandosi con i medici coinvolti nella vicenda, ha evidenziato che grazie alla loro estrema prontezza e professionalità è stato possibile salvare la vita al neonato.

Il piccolo paziente proveniva da Teggiano, in provincia di Salerno; era stato accompagnato al Pronto Soccorso per evidenti problemi di respirazione. Molto verosimile che avesse ingoiato qualcosa, e che questo fosse arrivato così in fondo da essere ormai impossibile tirarlo via senza l'aiuto dei medici. La risposta è arrivata dalle radiografie effettuate al momento del ricovero: il campanellino, quattro 4 centimetri di lunghezza totale, era bloccato in gola, con il manico in basso e la parte concava in alto; per fortuna era traforato, il che ha permesso una seppur ridotta circolazione dell'aria.

Il primo tentativo di estrazione è stato fatto dal medico otorino di turno, che però non è riuscito a raggiungere l'oggetto. Il piccolo è stato quindi portato nella saletta operatoria all'ingresso della Rianimazione, dove i rianimatori hanno praticato l'anestesia e, con molta attenzione per non danneggiare le delicatissime vie aeree, sono riusciti ad estrarre il corpo estraneo. Successivamente il bimbo è stato portato nella Chirurgia Pediatrica per il controllo e il monitoraggio di prassi.