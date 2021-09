Bimbo di 18 mesi morto in culla nel Sannio: si indaga, disposta l’autopsia La tragedia a Guardia Sanframondi, nella provincia di Benevento: a trovare il bimbo morto nella sua culletta è stata la mamma, una giovane donna di 22 anni, che ora è sotto choc. Per fare luce sulle cause della morte del piccolo è stata disposta l’autopsia; sulla vicenda indagano anche i carabinieri.

A cura di Valerio Papadia

Una vera e propria tragedia ha scosso la comunità di Guardia Sanframondi, piccola cittadina della provincia di Benevento, dove un bambino di soli 18 mesi è stato trovato improvvisamente morto in culla. Ad effettuare la scoperta è stata la giovane mamma, una donna di 22 anni di origini rumene, che si è avvicinata alla culletta del bambino e ha visto che non respirava più: la giovane donna è ora sotto choc. Sul posto sono arrivati tempestivamente i sanitari del 118, che hanno provato a rianimare il piccolo, sfortunatamente senza successo, dovendone constatare quindi tragicamente il decesso.

Per fare luce sulla morte del bambino è stata aperta una inchiesta: la salma, ispezionata dapprima dal medico legale, è stata sequestrata e trasferita all'obitorio dell'ospedale San Pio di Benevento, dove nelle prossime ore sarà effettuata l'autopsia. Nell'abitazione in cui si è consumata la tragedia sono intervenuti anche i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della compagnia di Cerreto Sannita e quelli della stazione di Guardia Sanframondi, che hanno effettuato tutti i rilievi del caso. Al momento, gli inquirenti non escludono nessuna evenienza, ma la pista più accreditata è che si sia trattato di una tragica fatalità. Sarà ad ogni modo l'autopsia a determinare con precisione le cause della morte del bambino di 18 mesi.