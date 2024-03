Bimbo autistico allontanato dalla preside a scuola, la madre presenta una denuncia in Procura La madre del bimbo autistico allontanato da un evento contro il bullismo in una scuola di Afragola ha presentato un esposto alla Procura di Napoli Nord. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

3 CONDIVISIONI condividi chiudi

Saranno i magistrati a fare piena luce su quanto accaduto in un istituto scolastico di Afragola, nella provincia di Napoli, dove lo scorso 7 febbraio, in occasione della Giornata mondiale contro il bullismo, un bambino autistico di 11 anni è stato allontanato dalla preside nel corso di un evento sul tema che si stava svolgendo in palestra, come si evince da un video diffuso successivamente all'accaduto. La madre del bimbo, infatti, ha presentato una denuncia alla Procura di Napoli Nord: proprio oggi, lunedì 25 marzo, la donna incontrerà gli ispettori del Provveditorato degli Studi di Napoli, delegati dal Ministero dell'Istruzione per fare chiarezza sulla vicenda.

La madre del bambino autistico, alla luce del video, ha presentato un esposto, tramite il suo legale, l'avvocato Sergio Pisani, affinché si accerti se la preside dell'istituto scolastico di Afragola abbia abusato di mezzi di correzione o di disciplina in danno al figlio 11enne.

"Anziché adottare un approccio inclusivo e sensibile, come avvicinarsi a lui con gentilezza e cercare di capire le sue esigenze… ha puntato il dito contro mio figlio… nel silenzio generale dei presenti, tra cui anche coloro che quel giorno erano lì per spiegare agli studenti cosa fosse il bullismo" si legge nell'esposto presentato dalla donna e dal suo avvocato.