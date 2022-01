Bimbo annegato a Torre del Greco, inumata la salma. Il Sindaco: “Famiglia chiede silenzio” È stato inumato il piccolo Francesco, annegato domenica sera a Torre del Greco (Napoli). Per la sua morte è in carcere la madre, accusata di omicidio volontario.

A cura di Nico Falco

Oggi si è svolta la procedura di inumazione nel cimitero del piccolo Francesco, il bambino di due anni e mezzo morto annegato domenica sera a Torre del Greco, in provincia di Napoli; la salma è stata liberata ieri, dopo l'autopsia. Per il decesso del bambino è in carcere la madre, accusata di omicidio volontario aggravato: secondo la ricostruzione degli inquirenti l'omicidio sarebbe riconducibile alla convinzione che il bambino fosse autistico.

A comunicare dell'avvenuta inumazione è il sindaco di Torre del Greco, Giovanni Palomba, con una nota diramata dal proprio portavoce. "A seguito di interlocuzione privata con il Primo cittadino – si legge – la famiglia esprime il proprio sentito ringraziamento al Sindaco, all'amministrazione comunale della Città, alle forze dell'ordine e ai cittadini tutti per la vicinanza e la solidarietà dimostrate in questa terribile vicenda. Chiede, altresì, affranta nel proprio cordoglio, il massimo riservo e il pieno rispetto del silenzio".

La donna, Adalgisa Gamba, 40 anni, è stata sottoposta a fermo nella serata del 2 gennaio, poche ore dopo la tragedia. Il corpo del piccolo era stato recuperato già senza vita dal mare in località La Scala da alcuni ragazzi, attirati dalle urla provenienti dalla scogliera. La donna era stata interrogata ma davanti al pm, e in presenza dell'avvocato di fiducia, non era stata in grado di ricostruire con esattezza quello che era accaduto; poche parole, e confuse, che erano però valse come prime ammissioni; il fermo è stato convalidato nella serata del 5 gennaio dal giudice per le indagini preliminari Fernanda Iannone, per la donna è stato disposto il trasferimento in carcere.