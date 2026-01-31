napoli
video suggerito
video suggerito

Bimba mangia l’hashish del padre e si sente male, ricoverata. Il genitore è stato denunciato

Brusciano, bambina di un anno portata al Pronto Soccorso dopo aver mangiato del “fumo” trovato in casa.
Leggi le notizie in tempo reale. Aggiungi Fanpage.it al tuo feed Google.
A cura di Redazione Napoli
42 CONDIVISIONI
Immagine

Ieri sera poco prima della mezzanotte i carabinieri sono intervenuti all'ospedale di Nola, nel Napoletano su segnalazione del personale sanitario. Il motivo? Poco prima era stata ricoverata una bimba di un anno per aver ingerito dell'hashish. Fortunatamente la quantità è stata giudicata dai sanitari «modica».

Dagli accertamenti dei militari è emersa la responsabilità in danno del padre della piccola. L’uomo, 26enne di Brusciano già noto alle forze dell'ordine, è stato denunciato. Assistenti sociali informati. La bambina non è in pericolo di vita ma è ancora ricoverata per i controlli di rito.

Cronaca
42 CONDIVISIONI
Immagine
Intervista
Il cardinale Don Mimmo Battaglia: "Le ferite dei popoli in guerra riguardano tutta l'umanità"
Parla l'arcivescovo di Napoli: "Il dominio della barbarie avanza quando dimentichiamo i nomi delle persone"
Il rapporto con Napoli e le "velocità" diverse con cui cresce la città
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
napoli
api url views