Bimba di 9 anni cade dalla giostra a Pagani: ricoverata all'ospedale Santobono di Napoli L'episodio durante i festeggiamenti per Sant'Alfonso, Patrono della città di Pagani, nel Salernitano: la bimba è stata ricoverata all'ospedale Santobono di Napoli.

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

Tragedia sfiorata a Pagani, nella provincia di Salerno, nella serata di sabato, durante i festeggiamenti dedicati a Sant'Alfonso, Patrono della città: una bimba di 9 anni è caduta da una giostra, all'interno di un luna park allestito proprio per la festa dedicata al Santo. Soccorsa dai sanitari del 118, la piccola è stata dapprima trasportata all'ospedale Umberto I di Nocera Inferiore, dove le sono state prestate le prime cure; la bambina è stata poi trasferita all'ospedale Santobono di Napoli, nosocomio pediatrico del capoluogo campano. Sul posto sono arrivate le forze dell'ordine, che hanno avviato le indagini del caso per determinare l'esatta dinamica di quanto accaduto e accertare eventuali responsabilità.

Anche la madre della piccola, dopo quanto accaduto, si è rivolta a Facebook, e in particolare al gruppo "Sei di Pagani se…", chiedendo aiuto nella ricerca di testimonianze che possano aiutare a comprendere la dinamica dell'incidente. "Chiedo gentilmente, se qualcuno anche solo per sbaglio mentre faceva un video ad un figlio, un amico, ha ripreso quello che è successo, di contattarmi in privato e girarmi il materiale utile a capire qualcosa in più. Grazie" ha scritto la donna nel gruppo che racchiude molti degli abitanti di Pagani.