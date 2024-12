video suggerito

Bimba di 8 anni ricoverata con trauma facciale: “Picchiata a scuola da due coetanei” La bimba portata al Santobono: “Trauma facciale”. Borrelli: “Aprire subito un’indagine”. La mamma della piccola: “Vittima di bullismo” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

364 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Una bimba di 8 anni è finita all'Ospedale Santobono di Napoli con un trauma facciale: "È stata spinta contro una porta da due coetanei", ha denunciato la madre della piccola che ha accompagnato la figlia nel nosocomio pediatrico partenopeo e poi si è rivolta al parlamentare Francesco Emilio Borrelli. La bambina, secondo il referto medico, avrebbe riportato un "trauma facciale contro la porta per spinta da parte di due coetanei avvenuto presso la Scuola Russo Montale, durante la lezione. Ematoma palpebrale destro".

Borrelli: "Aprire subito un'indagine"

Il deputato Borrelli ha denunciato quello che, a suo giudizio, sembrerebbe essere stato un episodio di "bullismo a scuola". Per Borrelli la "bambina napoletana aggredita da due coetanee in classe che la lanciano contro la porta. Trauma facciale ed occhio nero. La scuola dovrebbe combattere il bullismo e non nascondere la violenza. Un trauma facciale con un evidente ecchimosi sulla palpebra. Sono le conseguenze, probabilmente, di un atto di bullismo di cui ne è rimasta vittima una bambina di 8 anni. La bambina ha urtato contro una porta dopo essere stata spinta, sembra, da due compagne di classe".

L’episodio sarebbe avvenuto all’interno del plesso Vincenzo Russo dell’Istituto Russo-Montale nel quartiere Stella di Napoli ed è stato denunciato dalla madre della piccola che si è anche rivolta al deputato di alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli.

Leggi anche Sparatoria nel Napoletano, due persone ricoverate in gravi condizioni in ospedale

La mamma: "Mia figlia vittima di bullismo"

La mamma ha dichiarato a Borrelli:

“Mia figlia è vittima di bullismo a scuola. Ho segnalato la questione alla direzione più volte ma non intervengono. Ora la tengo a casa dopo averla portata al pronto soccorso perché è stata aggredita da due bambine verbalmente e fisicamente",

Il parlamentare ha assicurato:

Contatteremo i vertici scolastici per comprendere appieno la situazione. Vogliamo comprendere se le denunce della signora sono state prese davvero in considerazione e se si sono effettuate le dovute verifiche. Crediamo che sia alquanto doveroso almeno convocare i familiari delle due bambine coinvolte per constatare la verità. Il bullismo è una realtà radicata e consolidata ma ancora oggi viene in molti, troppi casi ignorata quando invece dovrebbe essere proprio la scuola, teatro di tanti episodi, a dover combattere tale fenomeno.